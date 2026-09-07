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Samsun'da üç ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Samsun'da Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonda polis 5 şüpheliyi yakaladı; 2 bin 82 sentetik ecza hap, kenevir ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da üç ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Operasyona genel bakış:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen unsurlar:

Şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 82 adet sentetik ecza hap, 15 kök kenevir bitkisi, 1,28 gram sentetik kannabinoid, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

Soruşturma ve işlemler:

Olayla ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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