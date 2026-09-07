Samsun'da üç ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Operasyona genel bakış:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen unsurlar:

Şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 82 adet sentetik ecza hap, 15 kök kenevir bitkisi, 1,28 gram sentetik kannabinoid, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

Soruşturma ve işlemler:

Olayla ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER