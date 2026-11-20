Luna'nın iyileşme hikâyesi

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında jandarma ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarılan Luna adlı kedi, uzun bir tedavi sürecinin ardından eski görünümüne kavuştu. Yangında vücudunun yüzde 40ı yanmış olan Luna, bölgedeki gönüllü veterinerlerin müdahalesiyle önce kliniğe alındı, ardından sahibine teslim edildi.

yangında yaşananlar:

30 Temmuz'daki yangında 10 ev kullanılamaz hale gelirken, alev ve dumanlardan etkilenen hayvanlar da zarar gördü. Hafızalara kazınan görüntülerden biri, Jandarma ekiplerinin alevlerin içinde Luna'yı fark edip son anda kurtarmasıydı. Kurtarıldığında tüm tüyleri yanmış ve vücudunda yaralar oluşmuş olan kediye ilk müdahale olay yerinde su verilerek yapıldı; ardından bölgedeki gönüllü veterinerler Luna'yı alarak Kemerde veteriner kliniğine götürdü.

tedavi süreci ve teslim:

Klinde gönüllü veterinerlerin üstlendiği bakım sonucunda Luna iki aylık yoğun bir tedavi gördü. Kedi, klipindeki bilgilerden çip aracılığıyla sahibine ulaştırıldı ve 2 aylık tedavinin ardından teslim edildi. Tedavi sonrası tüyleri yeniden çıkmaya başlayan Luna'nın durumu düzenli veteriner kontrolleriyle takip edildi; sahibinin aktardığına göre aradan geçen süre içinde büyük oranda toparlandı.

Sahibi Hayriye Konukseven, yangın anında Konya'da olduğunu ve televizyonlarda Luna'nın kurtarıldığını gördüğünü söyledi. Konukseven, Luna'nın yangın günü evde kendisiyle birlikte beş kedi bulunduğunu, jandarmaların Luna'yı yüzde 40 yanmış şekilde bulduğunu, gönüllü veterinerlerin müdahalesiyle Kemerde veteriner kliniğinde tedavi altına alındığını anlattı. İki aylık tedavi sonrası Luna'nın kendisine verildiğini ve kilo aldığını belirterek duygularını paylaştı.

sahibinin konuşması:

Konukseven, Luna ile uzun yıllara dayanan bir birlikteliği olduğunu vurguladı; haberde geçen ifadelere göre hem "20 yıllık bir birliktelik"ten söz ederken hem de Luna için "10 yıllık hayat arkadaşım" ifadesini kullandı. Defalarca Luna'yı almak isteyenlerin olduğunu, ancak çip kayıtları sayesinde kedi sahibine teslim edildiğini dile getirdi. Tedavi sonrasında Luna'nın Olimpos'ta yaşamaya devam ettiğini ve bugünlerde tekrar Konya'ya doğru yola çıktıklarını ifade etti.

Yangının yarattığı tahribat ve hayvanların yaşadığı zorluk, bölgedeki gönüllü veterinerlerin ve Jandarma ekiplerinin müdahaleleriyle hafifletilmeye çalışıldı. Luna'nın iyileşmesi, yangında zarar gören hayvanlar için yürütülen çalışmaların somut bir örneği olarak öne çıktı.

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