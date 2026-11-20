ASAT yatırımları: kapsam ve öncelikler:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2019-2026 yılları arasında Kaş ilçesine yönelik altyapı çalışmalarında toplam 2 milyar 190 milyon 480 bin 633 TL tutarında yatırım gerçekleştirdi. Turizm, tarım ve artan nüfusun yarattığı talep doğrultusunda planlanan projeler, ilçenin uzun vadeli altyapı ihtiyacını karşılamaya odaklandı.

Yatırımların büyük kısmı içme suyu teminine yönelirken, kanalizasyon ve üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı yürütüldü. Bu planlama, hem günlük su arz güvenliğini sağlamayı hem de çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefliyor.

içme suyu altyapısında yapılan çalışmalar:

Kaş genelinde içme suyu altyapısına ayırılan kaynak ve uygulamalar ön plana çıktı. Toplam 1 milyar 746 milyon 642 bin 845 TL yatırım ile ilçeye 224 bin 109 metre içme suyu hattı imal edildi. Bu kapsamda özellikle Kalkan, Çayköy, Kınık ve Ova mahallelerini kapsayan içme suyu temini projesi, artan nüfusa ve turizm kaynaklı talebe uzun vadeli çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Yeni iletim ve dağıtım hatlarıyla suyun kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, ayrıca mevcut şebeke verimliliğinin artırılması projelerinin ana hedefleri arasında yer aldı. Bu yatırımlar, Kaş şehir içi ve kırsal bölgelerinin su arz güvenliğini güçlendirdi.

kanalizasyon, atıksu ve üstyapı yatırımları:

Kanalizasyon altyapısında yapılan çalışmalarla çevre sağlığı ve atıksu yönetimi önceliklendirildi. İlçe genelinde 27 bin 218 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı inşa edilirken, bu çalışmalara ilişkin harcama 111 milyon 404 bin 106 TL düzeyinde gerçekleşti. Atıksu altyapısının geliştirilmesi amacıyla ise toplam 39 milyon 25 bin 963 TL yatırım yapıldı.

Bu projeler, mevcut sistemlerin verimliliğini artırırken doğanın korunmasına yönelik altyapı kapasitesini de güçlendirdi. Atıksu koleksiyonundan arıtma tesislerine kadar çeşitli bileşenlerde iyileştirmeler sağlandı.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde ulaşım ve yaşam kalitesini artırmak üzere üstyapı düzenlemelerine de önem verildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen asfalt çalışmaları için 152 milyon 41 bin 893 TL harcandı. Ayrıca farklı hizmet alanlarına yönelik diğer harcamalar toplam 141 milyon 365 bin 825 TL seviyesinde gerçekleşti.

ASAT'ın 2019-2026 dönemi yatırımları, Kaş ilçesinin hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verirken, su arzı, atıksu yönetimi ve ulaşım konularında uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor. Yapılan harcamalar ve inşa edilen altyapı hatları, bölgenin hem turizm hem de yerleşik nüfus açısından karşılaşacağı taleplere daha hazırlıklı olmasını sağladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2019-2026 YILLARI ARASINDA KAŞ İLÇESİNE TOPLAM 2 MİLYAR 190 MİLYON 480 BİN 633 TL TUTARINDA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ.