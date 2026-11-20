Antalya büyükşehir belediyesi'nin COP31 katkıları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ev sahibi belediye sıfatıyla COP31 İklim Zirvesi'ne panel, söyleşi ve şehir etkinlikleriyle kapsamlı bir katkı sundu. Zirve süresince Yeşil Bölge'de kurulan pavilyonda uzman katılımcıların yer aldığı onlarca oturum gerçekleştirildi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin yerel yaklaşımlar paylaşıldı. Etkinliklerde ortak akıl, sektörlerarası iş birliği ve kentlerin dönüşüm kapasitesi öne çıkan temalar oldu.

Yeşil Bölge pavilyonunda buluşma:

COP31 alanındaki Yeşil Bölge G2 Dirençli Şehirler HUB içindeki Antalya Büyükşehir pavilyonunda, su yönetimi, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve doğal afetlere hazırlık gibi konular panel başlıkları olarak işlendi. Alanında uzman panellistler iklim değişikliğinin hem yerel hem küresel etkilerini tartıştı; sunulan çözümler ve uyum stratejilerinde ortak çalışma ve bilgi paylaşımının önemi vurgulandı.

Büyükşehir projeleri ve sunumlar:

Zirvenin son gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Demir ve ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Dirençli Şehirler HUB'ındaki "İklim Değişikliği Çağında İçme Suyu Yönetimi" oturumunda ASAT’ın içme suyu yönetimi uygulamalarını anlattı. Ayrıca İklim Finansmanı Çadırı’nda Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen panele Gov4GreenMed Projesi Proje Yöneticisi, Çevre Mühendisi Fulya Edibe Halıcılar katılarak projenin Akdeniz kapsamındaki çalışmaları ve iş birlikleri hakkında bilgi verdi.

Kent etkinlikleri ve halka açılan programlar:

Büyükşehir’in COP31 kapsamında ev sahipliği yaptığı şehir etkinlikleri, Antalya’nın tarihi mekânlarını ve kamusal alanlarını canlı tuttu. Konserler, sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan programlarla kent sakinleri ve ziyaretçiler kültür-sanat etkinlikleri aracılığıyla iklim bilincine davet edildi. Bu etkinlikler, teknik panellerde tartışılan politikaların kent ölçeğinde toplumla buluşturulması açısından önemli bir eşik oluşturdu.

Genel olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 katılımı, yerel uygulamaların ve projelerin uluslararası platformda görünür kılınması, su ve altyapı yönetimi gibi somut başlıklarda deneyim paylaşımı ve kentin kültürel dinamiklerini iklim gündemiyle birleştirme çabası olarak öne çıktı.

COP31 SÜRESİNCE ZİRVENİN DÜZENLENDİĞİ ALANDA YER ALAN YEŞİL BÖLGE’DEKİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAVİLYONUNDA ALANINDA UZMAN İSİMLERİN KATILIMIYLA ONLARCA PANEL VE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BİRÇOK BAŞLIKTA ELE ALINIRKEN, ŞEHİRLERİN ADAPTASYON SÜRECİ, DÖNÜŞÜMÜ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER DE ZİRVE BOYUNCA PANELİSTLERCE TARTIŞILDI.