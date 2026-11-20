Hendek yüksek kesimlerinde fındık hasadı sürüyor:

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde, hava ve arazi şartları nedeniyle tarlada kalan fındıkların hasadı devam ediyor. Üreticiler, geciken hasadı telafi etmek için engebeli yamaçlarda ve yaprakların arasına karışmış ürünleri tek tek topluyor.

yağışların etkisi ve tarlada kalan ürünler:

Son dönemde yaşanan yağışlar nedeniyle daldaki fındıkların bir kısmı toprağa düşerek yaprakların arasına karıştı. Bu durum, hasadı güçleştirirken kalite açısından bir kayıp olmadığına dair işaretler de görülüyor; işçiler, fındıkların görünümünün sağlam olduğunu belirtiyor.

işçilerin mesaisi ve gözlemler:

Zorlu arazide çalışmak zorunda kalan işçiler uzun mesailer yapıyor. Kameraya yansıyan anlarda bir işçi, fındık bahçesinde elindekileri göstererek "Fındık hep yerlerde, kar beyazı bunlar. Fındıkta bir şey yok, taş gibi duruyor" dedi. Bu sözler, yerde toplanan ürünün sağlamlığını vurguluyor.

Hasat çalışmaları Hendek'in yüksek kesimlerinde planlandığı şekilde sürerken, üreticiler hava koşullarını takip ediyor ve kalan ürünlerin toplanması için ekipleriyle birlikte çalışmaya devam ediyor.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde fındık mesaisi devam ediyor