Samsun esnafının güncel mali tablosu

Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanvekili Savaş Kiraz, kentteki küçük işletmelerin ekonomik şartlar nedeniyle ciddi sıkıntı içinde olduğunu açıkladı. Kiraz, pandemiyle başlayan sorunların küresel dalgalanmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da derinleştiğini belirterek esnafın ancak ürettikçe ve çalıştıkça ayakta kalabildiğini vurguladı.

borçluluk oranları ve saha gözlemleri

Kiraz, Çiftlik Caddesi örneğini vererek sahadaki tabloyu özetledi: "100 esnafın 90'ı borçlu" iddiasını dile getirdi. Esnafın kamuya ve sosyal güvenlik kurumlarına yönelik vergi, SGK veya Bağ-Kur borçlarının yaygın olduğunu söyleyen Kiraz, borcu olmayan işletmenin hemen hemen bulunmadığını kaydetti. Artan kira, elektrik, su ve doğal gaz faturaları işletme bütçelerini zorlarken tüketicinin alım gücündeki gerileme de satışları olumsuz etkiliyor.

dijital dönüşüm ve iş yapma koşulları

Geleneksel ticaretin, dijital alışverişin yaygınlaşması ve teknolojik dönüşüm karşısında zorlandığını ifade eden Kiraz, geçmiş dönemlere ilişkin hatırlatmada bulundu. Eskiden memurların esnafa gittiği günlerin yerini günümüzde esnafın iş yapamaz hale geldiği bir düzene bıraktığını, hatta bazı bankaların esnaf kefaletlerini kabul etmediğini anlattı. Bu durum, küçük işletmelerin finansmana erişimini daha da güçleştiriyor.

asgari ücret tartışması ve maliyet yansımaları

Yeni yıl öncesi asgari ücret düzenlemesinin hem çalışanlar hem işverenler için kritik olduğuna dikkat çeken Kiraz, çalışanların insanca yaşayabileceği bir ücret talebini destekledi. Ancak artışın işveren maliyetlerine yansıyacağını ve esnafın bunu telafi etmek için ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapmak zorunda kalacağını söyledi. Kiraz, "Her kesimin haklı olduğu ama herkes için zor bir süreçten geçiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Toparlamak gerekirse, SESOB temsilcisi Savaş Kiraz'ın değerlendirmesi, Samsun'daki küçük esnafın mevcut ekonomik şartlar, artan işletme giderleri ve düşen alım gücü yüzünden daralmakta olduğunu, borç yükünün yaygın ve gelir-gider dengesinin gittikçe bozulduğunu işaret ediyor.

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