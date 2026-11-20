Aras COP31'de Akdeniz için birlik çağrısı yaptı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) programı kapsamında İspanya Pavilyonu'nda düzenlenen oturumda Akdeniz kentlerinin iklim değişikliğine karşı ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Oturum 'Ortak Risklerden Ortak Eyleme: Dirençli Bir Akdeniz İnşa Etmek' başlığıyla gerçekleşti ve bölgesel iş birliklerinin somut yatırımlara dönüşmesi gerektiği konusu öne çıktı.

Topluluk ve kuruluşlar bir aradaydı:

Moderasyonunu ICLEI Brüksel Ofisi Politika ve Savunuculuk Sorumlusu Gökşen Şahin'in yürüttüğü oturumda, UNDP Türkiye Proje Yöneticisi Ali Cem Deniz, Akdeniz Gençlik Konseyinden Donia Elkhateeb ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden Emine Aydınoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, kentlerin ortak risklere karşı dayanıklılığını artıracak koordineli yaklaşımlar üzerinde durdu.

Su altyapısı yatırımı: dağınık sorunlara birleşik çözüm:

Aras, Muğla'da su güvenliğini güçlendirmek için yürütülen projeleri katılımcılarla paylaştı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde uygulanan 62,9 milyon avroluk su altyapısı yatırım programının, mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve şebeke kayıplarının azaltılması hedefiyle hayata geçirildiğini anlattı. Başkan Aras, turizm sezonundaki mevsimsel nüfus artışının altyapı planlamasında mutlaka hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.

Aras, altyapı yatırımlarının yalnızca teknik bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda iklim değişikliğine karşı dirençli kentler inşa etmenin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Yerel planlamada bilimsel verilerin karar süreçlerine yön vermesini vurguladı.

Deniz ekosistemleri ve temiz enerji öncelikleri:

Oturumda Muğla'nın deniz ekosistemlerini korumaya yönelik uygulamaları da ele alındı. Başkan Aras, Bodrum ve Gökova bölgesinde deniz çayırlarının haritalandırılması, Derya elektronik izleme sistemi ile deniz kirliliğinin denetlenmesi ve çevre dostu denizcilik uygulamalarına dair uygulamaları anlattı. Muğla'nın 2050 yılı karbon nötr kent hedefi kapsamında yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çekildi.

Aras, bölgesel düzeyde deniz koruma, atık yönetimi ve enerji dönüşümü konularında bilgi paylaşımının hızlandırılması gerektiğini belirterek, ortak projeler ve finansman mekanizmalarının önceliklendirilmesini önerdi.

Başkan Aras, COP31'deki temasları kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarıyla birlikte farklı ülke ve kuruluşların pavilyonlarını ziyaret etti; bu görüşmelerde iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kentleşme ve yerel yönetimlerin uluslararası iş birlikleri masaya yatırıldı.

Son olarak Aras, yerel deneyimlerin paylaşılmasının önemine işaret ederek şunları söyledi: 'İklim eylemi; daha temiz ulaşım, güvenilir su hizmetleri, daha düşük enerji maliyetleri ve daha sağlıklı kamusal alanlarla insanların yaşamını iyileştirmeli. Kimse geride bırakılmamalı.' Bu sözler, Akdeniz kentleri arasında daha sıkı bir koordinasyon ve somut yatırım odaklı iş birliği çağrısının özeti olarak oturumun sonuç bildirgesinde yankı buldu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, COP31 KAPSAMINDA İSPANYA PAVİLYONU’NDA DÜZENLENEN OTURUMDA AKDENİZ KENTLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ORTAK HAREKET ETMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI.