yangının küllerinden yeşerecek: araç’ta bin 640 fidan toprakla buluştu

yangının izlerini silme çalışmaları başladı:

Kastamonu’nun Araç ilçesinde geçen yıl 1 Eylül 2025 tarihinde çıkan yangında zarar gören alanların rehabilitasyonu için ilk adımlar atıldı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 13 farklı türden toplam bin 640 fidan yanan alana dikildi. Etkinlik, "Geleceği Nefes Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirildi.

Yangında 2 bin 78 hektar ormanlık alan ile 658 hektar tarım arazisi zarar görmüş, toplamda 2 bin 736 hektarlık alan etkilenmişti. Yangının ardından Bölge Müdürlüğü ekipleri sahada temizlik çalışmalarını tamamladı ve geniş çaplı ağaçlandırma programını başlattı.

hedefler ve uygulama planı:

İlk etapta dikilen fidanlarla sınırlı kalınmayacağı, geniş çaplı bir seferberlik yürütüleceği vurgulandı. Etkinlikte verilen bilgiye göre alana 1 milyon 451 bin 742 fidan dikilmesi hedefleniyor; saha çalışmaları kapsamında ayrıca 250 hektarlık doğal kızılçam gençliği oluşturulacak.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hasan Yaslıkaya, yürütülen çalışmaları anlatırken şu ifadeleri kullandı: "2025 yılında içinde bulunduğumuz alanda Uçarsu, Sancar ve Kayaboğazı işletme şefliklerimizin sınırlarındaki 2 bin 677 hektar alanda etkili olan bir yangın meydana geldi. Bu çalışmalarımız neticesinde 250 hektar alanda kızılçam gençliği meydana geldi. Geri kalan alanda 901 kilometre teras yapacağız. Bu teraslara da 1 milyon 451 bin 743 adet fidan dikeceğiz. 14 farklı türde fidan dikim yapacağız."

yerel katılım ve mesajlar:

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan da etkinlikte söz alarak ülkenin orman varlığına dikkat çekti ve "Dünya genelinde ormanların azaldığını söylüyoruz, ancak ülkemiz bu konuda dünya geneliyle ayrışmaktadır. Dünya genelinde orman varlığını artırabilen çok az sayıda ülkeden biriyiz" dedi. Atılgan, ormanların korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerle sürdürülen çalışmaları vurguladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve öğrenciler de fidan dikiminde yer aldı. Katılımcılardan Sefa Yiğit Kocaoğlu, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle okulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber fidan dikmeye geldik. Hep birlikte ağaçlara can verdik. 3 tane fidan diktim, 3 tane ağaca can verdim" diye konuştu.

Öte yandan ilçelerde de eş zamanlı etkinlikler düzenlendi; Tosya ve İhsangazi ilçelerinde yapılan dikimlere kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bu çalışmalar, yangının bıraktığı izleri silmeyi ve bölgenin uzun vadeli ekolojik dengesini yeniden sağlamayı amaçlıyor.

Not: Planlanan dikim ve gençleştirme çalışmaları sırasında tür çeşitliliği ve yaban hayatı besin kaynaklarının korunmasına özel önem verileceği belirtildi.

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