yangından zarar gören alanlarda ilk fidanlar toprakla buluştu

yangın alanında başlatılan ağaçlandırma çalışmaları

Kastamonu’nun Araç ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlarda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 640 fidan toprakla buluşturuldu. Bölgeye 1 milyon 451 bin 742 fidan dikilmesi hedefleniyor ve alanda 250 hektarlık doğal kızılçam gençliği oluşturulması planlanıyor.

1 Eylül 2025 tarihinde ilçede etkili olan yangınlarda 2 bin 78 hektar ormanlık alan ile 658 hektar tarım arazisi zarar görmüştü; toplam 2 bin 736 hektarlık alan yangından etkilenmiş, bir ev, bir samanlık ve bir ahır kullanılamaz hale gelmişti. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yangın sonrası temizlik çalışmalarını yürüttü ve yeniden ağaçlandırma programını başlattı.

etkinlikte neler yapıldı:

‘‘Geleceği Nefes Dünyaya Barış’’ sloganıyla gerçekleştiren etkinlikte katılımcılar, alana 13 farklı türden toplam 1.640 fidanı dikti. Bugün dikilen türler arasında alıç, ahlat, badem, elma, erik, karaçam, sedir ve ladin gibi yapraklı ve meyve veren ağaçlar yer aldı. Meyve türlerinin ağaçlandırmaya katılmasıyla hem yaban hayatının besin kaynağının güçlendirilmesi hem de biyoçeşitliliğe katkı hedefleniyor.

Etkinlikte konuşan öğrenci katılımcı Sefa Yiğit Kocaoğlu, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle okulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber fidan dikmeye geldik. Hep birlikte ağaçlara can verdik. 3 tane fidan diktim, 3 tane ağaca can verdim" ifadelerini kullandı.