Geleceğe nefes: Muş'ta fidanlarla yeşeren bir gün

Muş’ta 11 Kasım etkinliği Ağaçlık’ta gerçekleşti

Muş’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen 'Geleceğe Nefes Dünyaya Barış' etkinliği Ağaçlık köyü ağaçlandırma alanında gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ardından fidan dikimine geçilerek çevre ve gelecek nesiller için somut adımlar atıldı.

Tören ve valinin vurguları:

Programda konuşan Vali Avni Çakır, doğanın insanlara bırakılmış en kıymetli emanetlerden biri olduğunu belirterek bu çalışmanın sadece bugünü değil gelecek nesilleri de ilgilendiren bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Vali Çakır, 'Bugün burada sadece toprağa bir fidan dikmek için değil geleceğe umut olmak, yarınlarımıza nefes vermek ve bizden sonraki nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir araya geldik' sözlerine yer verdi.

Dağıtım rakamları ve hedefler:

Vali Çakır, bu yıl yürütülen çalışmalar kapsamında 20 binden fazla fidanın bu etkinlikler çerçevesinde toprakla buluşturulacağını söyledi. Ayrıca il genelinde 70 binden fazla ceviz, badem, sarıçam, dut, sedir ve karaçam türlerinden oluşan fidanın vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını aktardı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 2019'dan itibaren sürdürdüğü çalışmalarda ise 850 bin fidanın dikildiği; 1 milyon 350 binden fazla fidanın ise vatandaşlara dağıtılarak sahiplenmenin sağlandığı bildirildi. İlimizde yılsonu itibarıyla çalışmaların tamamlanmasıyla beraber 80 binden fazla fidanın toprakla buluşmuş olacağı ifade edildi.

Vali Çakır, dağıtılan türler arasında ceviz, badem, sarıçam, dut, sedir ve karaçamın bulunduğunu ve bu çeşitliliğin hem ekolojik hem de ekonomik açıdan önem taşıdığını vurguladı.

Katılımcılar ve toplumsal farkındalık:

Etkinlikte protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler ağaçlandırma çalışmalarına katıldı. Protokol sıralarında Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Hava Meydan Komutanı Hava Seyrüsefer Albay Serhat Baydemir, vali yardımcıları ve kurum müdürleri yer aldı.

Öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilen dikim faaliyetleri, ağaçlandırma bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının ve doğanın korunmasına yönelik duyarlılığın artırılmasının önemini bir kez daha gösterdi. Protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler kendileri için ayrılan alanlarda fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi ve sorumluluk mesajı verdi.

Gün sonunda yetkililer, sürdürülebilir ağaçlandırma için toplumsal katılımın ve ücretsiz fidan dağıtımının önemine dikkat çekerek, çalışmanın devam edeceğini belirtti.

MUŞ’TA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA "GELECEĞE NEFES DÜNYAYA BARIŞ" SLOGANIYLA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.