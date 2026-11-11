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İskenderiye'de dostluk ateşi: Türk ve Mısır kuvvetleri hedefleri 12'den vurdu

Mısır ev sahipliğinde İskenderiye'de düzenlenen Dostluk Denizi 2026 tatbikatında Türk ve Mısır askerleri birlikte atış yaptı, hedefler 12'den vuruldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:33

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İskenderiye'de dostluk ateşi: Türk ve Mısır kuvvetleri hedefleri 12'den vurdu

İskenderiye'de dostluk ateşi

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında, Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı kapsamında askerler ortak atış eğitimi gerçekleştirdi. Tatbikatın poligon aşamasında uzun namlulu silahlarla başlayan atışlar, tabanca atışlarıyla devam etti ve gözlemciler tarafından hedeflerin grup halinde 12'den vurulduğu bildirildi.

Poligonda birlikte atış eğitimi:

İki dost ülkenin unsurları önce karada bir araya gelerek koordineli atış talimi yaptı. Uzun namlulu silahlarla açılan safha, ardından yapılan tabanca atışlarıyla tamamlandı; her iki tarafın grupları hedeflere yüksek isabet oranı sağlayarak ortak eğitimde eşgüdümünü gösterdi.

Deniz ve hava unsurlarında uygulamalar:

İskenderiye açıklarında ve Doğu Akdeniz'de süren tatbikatta deniz ve hava unsurları çeşitli senaryoları icra etti. Gemide arama-tarama ve yakalama faaliyetleri uygulandı; bu sahnelerde de iki ülke personelinin koordineli çalışması öne çıktı.

Tatbikat töreninde iki ülke bayraklarının açılması ve dostluk mesajlarının paylaşılmasıyla birlikte Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy konuştu. Fawzy, "Tatbikat çok iyi planlandı ve icra edildi. Üstelik deniz şartları pek elverişli değildi. Bu faaliyet doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Birlikte eğitim yapabilir, gemiye çıkabilir ve birlikte planlama yapabiliriz. Gelecekte Mısır ve Türk Deniz Kuvvetleri olarak yan yana, omuz omuza birlikte görev yapabiliriz" dedi.

Yetkililer bu ortak tatbikatı, bölgesel güvenlik ve askerî iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak nitelendiriyor; uygulamalı eğitimler sayesinde hem eğitim standartlarının uyumlaştırılması hem de operasyonel eşgüdümün artırılması hedefleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İLE MISIR DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI&#039;NIN...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İLE MISIR DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NIN MISIR'IN EV SAHİPLİĞİNDE İSKENDERİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKATTA İKİ ÜLKENİN ASKERLERİ BİRLİKTE ATIŞ TALİMİ YAPTI. DOSTLUK DENİZİ 2026 TATBİKATINDA HEDEFLER 12'DEN VURULDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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