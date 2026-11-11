Kumluca'da 'geleceğe nefes' etkinliğinde 250 kestane ve defne fidanı dikildi

Etkinlik ve katılımcılar:

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde, Doğanköy mevkiinde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinliğinde 250 kestane ve defne fidanı toprakla buluşturuldu.

Programa Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Ulus Orman İşletme Müdürü Müşerref Tuğba Ekiz, Ulus İlçe Tarım Müdürü Özlem Aldemir, Ulus İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yusuf Polat, Kumluca Jandarma Karakol Komutanı Samet Akdoğan ve Kumluca Orman İşletme Şefi Uğur Mercan ile öğrenciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Geleceğe yapılan yatırım:

Yapılan konuşmalarda ağaçlandırmanın sürdürülebilir çevre ve gelecek nesillere bırakılacak miras açısından önemi vurgulandı. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar hep birlikte fidan dikerek doğanın korunmasına katkı sundu; etkinlik, toplumsal katılımın küçük adımlarla bölgenin yeşiline katkı vereceğini göstermesi açısından öne çıktı.

Yetkililer, etkinlik kapsamında yürütülen çalışmanın bir parçası olarak cuma günü Kumluca beldesinde bin adet fidan dağıtımının da gerçekleştirileceğini bildirdi ve yerel halkın sürece dahil edilmesinin devam edeceğini belirtti.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİNE BAĞLI KUMLUCA BELDESİNDE MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ NEDENİYLE 250 KESTANE VE DEFNE FİDANI DİKİLDİ.