Güroymak'ta geleceğe nefes: 11 kasım'da fidanlar toprakla buluştu

etkinlik alanı ve katılımcılar:

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi bahçesinde yapıldı.

Programa İlçe Kaymakamı Onur Aykaç, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Güneri ve kurum amirleri katıldı; katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

çevre bilincine vurgu:

Yetkililer, daha yeşil bir Güroymak ve daha yaşanabilir bir gelecek için doğayı korumanın önemine dikkat çekti. Etkinlikte ağaçlandırma çalışmalarını desteklemenin ve çevre bilincini gelecek nesillere aktarmanın gerekliliği vurgulandı.

Etkinlik, sembolik dikimlerin ardından toplumda çevre farkındalığını artırmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

BİTLİS'İN GÜROYMAK İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.