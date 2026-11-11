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Yangının izlerine umut veren adım: Yetişkin kavşit’te 2 bin 26 fidan dikti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 11 Kasım'da Çine Kavşit'te 426 kara servi ve 1.600 fıstık çamı dahil toplam 2.026 fidan dikerek alanı yeşillendirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yangının izlerine umut veren adım: Yetişkin kavşit’te 2 bin 26 fidan dikti

etkinlikte dikilen fidanlar ve katılımcılar:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın Valiliği tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Program, "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla Çine’nin Kavşit Mahallesi’nde, büyük orman yangınının izlerini taşıyan alanda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Aydın Valisi Dr. Osman Varol de katılarak bölgenin yeniden yeşillendirilmesine destek verdi. Katılımcılar, yangının bıraktığı tahribatın giderilmesi için ortak çaba gerektiğini vurgulayarak fidanları toprakla buluşturdu.

dikim sayıları ve türler:

Program kapsamında 426 kara servi ve bin 600 fıstık çamı olmak üzere toplam 2 bin 26 fidan toprakla buluşturuldu. Seçilen türlerin bölgenin ekolojik yapısına uyumlu olması ve yangın sonrası toparlanmayı hızlandırması hedeflendi.

başkan yetişkin'in vurguları:

Başkan Yetişkin, dikilen her fidanın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğunu belirterek çevreyi korumanın ve ağaçlandırma çalışmalarının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. Efeler Belediyesi olarak daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Etkinlik, yangından etkilenen alanların onarımı ve toplumun ağaçlandırma bilincinin güçlendirilmesi bakımından sembolik ve pratik bir adım olarak değerlendirildi.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÇİNE’NİN KAVŞİT...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÇİNE’NİN KAVŞİT MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURARAK ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN ALANLARIN YENİDEN YEŞİLLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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