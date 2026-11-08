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Yapılanların yüzde 99'u göz ardı ediliyor, tartışma yüzde 1'e sıkıştı

Efkan Ala, Bursa'daki hizmetlerin yüzde 99'unun görmezden gelindiğini, muhalefetin yüzde 1'e takıldığını söyleyip hizmete devam mesajı verdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Elif Demir

Yapılanların yüzde 99'u göz ardı ediliyor, tartışma yüzde 1'e sıkıştı

Bursa'da danışma meclisi toplantısı ve vurgular

AK Parti 67. İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Akademisi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Biba ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri, Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve çok sayıda partili katıldı.

Ala'nın mesajı: hizmetlerin çoğu göz ardı ediliyor

Efkan Ala, konuşmasında Bursa'da hayata geçirilen yatırımlar ve hizmetlere dikkat çekti. Ala, yapılanların yüzde 99'unun ortada olduğunu, tartışmaların ise kalan yüzde 1 üzerinden yürütüldüğünü ifade ederek muhalefete yüklendi. Biz o yüzde 1'i de yaparız mesajı veren Ala, eleştirilere rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ala ayrıca kamu kaynaklarının korunmasına değinerek, devlete talip olmanın servete talip olmakla bağdaşmayacağını söyledi: Devlete talipseniz servete talip olamazsınız, olmamalısınız. Hele hele bunların gayri ahlaki yoldan, vicdana aykırı bir biçimde elde edilmesinin AK Parti politikalarında yeri yoktur. Bu ifadeler, toplantıda hem hizmet vurgusunu hem de etik kaygıları ön plana çıkardı.

Gürkan'ın verileri: yeni hastaneyle kapasite ve donanım

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi üzerinden yürütülen tartışmalara yatak kapasitesi ve teknik donanım rakamlarıyla yanıt verdi. Gürkan, hastanenin bin 315 yatak kapasitesine sahip olduğunu, Çekirge Devlet Hastanesi'nin 535 ve İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 150 yatak kapasitesinde olduğunu hatırlattı.

Yeni hastaneyle birlikte Bursa sağlık sistemine 630 yataklık ilave kapasite kazandırıldığını belirten Gürkan, bazı sağlık birimlerinin yeni tesise aktarılacağını söyledi. Buna göre Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin bir bölümü, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin bazı birimleri ve İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bölümleri yeni hastaneye taşınacak.

Hastanenin teknik donanımıyla ilgili verilen rakamlar ise şöyle: 32 ameliyathane, 232 yoğun bakım yatağı, 40 diyaliz ünitesi ve 84 kemoterapi ünitesi. Gürkan, bu verilerle 'hastaneler kapatılıyormuş' algısına karşı yapının sunduğu kapasite ve hizmet kapsamını vurguladı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA KONUŞMA YAPTI

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA KONUŞMA YAPTI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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