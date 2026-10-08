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Yaralanan yavru kedi tedaviyle iyiye gidiyor

Bandırma'da bir çocuğun darbesiyle yaralanan yavru kedi Balıkesir Büyükşehir ekipleri tarafından tedavi edildi; yoğun bakımda durumu stabilize oldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Yaralanan yavru kedi tedaviyle iyiye gidiyor

Yaralanan yavru kedi tedaviyle iyiye gidiyor

Bandırma’da bir çocuğun fiziksel şiddetine maruz kalarak yaralanan yavru kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle alınarak tedavi altına alındı. Yaralı hayvan, ilk müdahalenin ardından Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne getirildi ve veteriner hekimlerin gözetimine alındı.

Tedavi süreci:

Yapılan muayenede darbelere bağlı çeşitli yaralanmaların yanı sıra göğüs kafesinde küçük bir kırık ve akciğerlerde kanama tespit edildi. Minik cana gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı; serum, kanama durdurucu ve ağrı kesici ilaçlar uygulandı, ayrıca oksijen ve ısı desteği verildi.

Durum değerlendirmesi:

Yoğun bakım altında izlenen yavru kedinin genel sağlık durumunun stabil olduğu ve uygulanan tedavilere olumlu yanıt verdiği bildirildi. Veteriner hekimler, tedavi sürecinin sürdüğünü ve küçük kedinin toparlanma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

BANDIRMA’DA FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIKTAN SONRA YARALANAN VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

BANDIRMA’DA FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIKTAN SONRA YARALANAN VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINAN YAVRU KEDİNİN DURUMU İYİYE GİDİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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