Yargı hizmetlerinde hız hedefi: Mersin adliyesi'nde etkinlik bürosu

yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu hizmete girdi:

Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu, adliyenin 3. katında hizmete alındı. Açılış töreni, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan tarafından gerçekleştirildi. Törenin ardından büroya ilk dilekçe kabul edilerek birim fiilen çalışmaya başladı.

hedefler ve görev tanımı:

Büro, adli süreçlerin etkinliğinin artırılmasını; gecikmelere yol açan aşama ve nedenlerin tespit edilmesini; bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini ve yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve erişilebilir yürütülmesine yönelik çalışmaların koordineli şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Kurum içi ve dışı verilerin izlenmesiyle süreçlerdeki tıkanma noktalarının belirlenmesi ve somut bir yol haritası hazırlanması planlanıyor.

ilk adımlar ve uygulama:

Törende konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin hangi aşamalardan ve hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi, mevcut sorunların ortaya konulması ve bunların giderilmesine yönelik somut bir yol haritası oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosunun, bu süreçlerin yakından takip edilmesine ve hizmet kalitesinin daha da artırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan ise birimin işleyişine ilişkin, "Yargı hizmetlerinde yaşanan gecikmelerin nedenlerinin doğru şekilde tespit edilmesi, bu nedenlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulamaların sonuçlarının takip edilmesi, etkin ve nitelikli bir yargı hizmeti açısından önemlidir. Bu büro sayesinde süreçlerin daha sistematik şekilde değerlendirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımların atılmasına yönelik bir yol haritası oluşturulacaktır. İlk dilekçenin alınmasıyla birlikte büromuz fiilen hizmet vermeye başlamıştır" dedi.

Büro, kısa vadede süreç analizleri yaparak öncelikli sorun alanlarını belirlemeyi; orta vadede uygulanabilir çözümler geliştirmeyi ve izleme mekanizmalarıyla uygulama sonuçlarını değerlendirmeyi hedefliyor. Böylece adliye hizmetlerinin vatandaşlar için daha hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

MERSİN ADLİYESİ'NDE YARGI HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN, HIZLI VE ERİŞİLEBİLİR ŞEKİLDE SUNULMASINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA OLUŞTURULAN YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ BÜROSU HİZMETE ALINDI.