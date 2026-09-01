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Yarım asırlık bağ: Darende Lisesi 1977-78 mezunları geleneği sürdürüyor

Darende Lisesi 1977-78 mezunları, yaklaşık 50 yıl sonra da geleneksel buluşmalarını sürdürdü; 19 yıldır kesintisiz olarak bir araya geliyorlar.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yarım asırlık bağ: Darende Lisesi 1977-78 mezunları geleneği sürdürüyor

Yıllar geçse de süren bir gelenek

Darende Lisesi 1977-78 dönemi mezunları, mezuniyetlerinin üzerinden geçen yaklaşık 50 yıle rağmen her yıl düzenledikleri buluşmayı bu sezon da gerçekleştirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen mezunlar, Darende'de bir araya gelerek öğrenci yıllarına ait anıları tazeledi.

Ev sahipliği ve duygu dolu konuşmalar:

Geleneksel buluşmaya dönemin Darende Lisesi Müdürü Veli Gürbüz ve eşi Sevgi Gürbüz ev sahipliği yaptı. Mezunlar adına konuşan Mehmet Hamit Soylu, yıllar geçmesine rağmen devam eden dostlukların örnek bir vefa göstergesi olduğunu vurguladı. Soylu, 'Bu birlikteliği ilk günkü heyecan ve dostluk çerçevesinde sürdüren kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Günümüzde bir araya gelmek bile zorlaşmışken, arkadaşlarımızın bu vefalı davranışları karşısında duygulanmamak elde değil' dedi.

Dönemin okul müdürü ve ev sahibi Veli Gürbüz ise katılımcıların yıllar sonra da birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyı korumalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: 'Yaklaşık yarım asır önce sizler nasıl ki birer öğrencimizdiniz, inanın şu anda hâlâ öylesiniz. Her biriniz torun sahibi olmanıza rağmen örnek davranışlarınızı sergiliyorsunuz. Bu durum benim için mutlulukların en güzelidir.'

Etkinlik programı ve gelecek planları:

Program boyunca mezunlar okul yıllarına ait hatıralarını paylaştı, şiirler okundu ve duygulu anlar yaşandı. Katılımcılara Darende'nin yöresel lezzetlerinden Darende kebabı ikram edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı mahallî ses ve bağlama sanatçısı Namık Kemal Bilgin türkülerle programa renk kattı.

Buluşmada mezunlar adına bir hatıra ormanı oluşturulması kararlaştırıldı. Mehmet Hamit Soylu, Darende Lisesi 1977-78 mezunları adına hatıra ormanı kurmak amacıyla Darende Belediyesi'nden ağaçlandırma alanı tahsisi talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Yaklaşık yarım asırlık dostluklarını sürdüren mezunlar, programın sonunda bir sonraki yıl yeniden buluşmak üzere hatıra fotoğrafı çektirerek günü sonlandırdı. Etkinlik, aynı geleneğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

50 YIL GEÇSE DE DOSTLUKLARI ZAMANA YENİLMEDİ

50 YIL GEÇSE DE DOSTLUKLARI ZAMANA YENİLMEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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