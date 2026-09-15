istanbul’da Ispartalılar birlik ve beraberlik sofrasında buluştu

geleneksel buluşma üçüncü kez düzenlendi:

İstanbul’da yaşayan Ispartalıları bir araya getiren organizasyonun üçüncüsü, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayında pazar günü yapıldı ve yoğun katılımla tamamlandı. Programa İstanbul’daki Ispartalı dernekleri ile Isparta’dan gelen belediye temsilcileri katıldı.

yöresel lezzetler ve hazırlıklar:

Etkinlik öncesinde kazanlar kuruldu, ateşler yakıldı ve Isparta’ya özgü düğün usulü yemekler hazırlandı. Katılımcılara, özellikle kabune pilav ve helvadan oluşan yöresel düğün yemeği ikram edildi. Başkan Başdeğirmen, programa Isparta’nın Senirkent üzümü ve İslamköy ekmeğinin de getirildiğini belirterek, bu lezzetleri hemşehrileriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

sözler, öneriler ve teşekkürler:

İstanbul’daki Ispartalı dernekleri adına konuşan Ali Faik Aşçı, derneklerin Isparta’nın temsili olduğunu vurgulayarak, 'Hemşehri dernekleri Isparta’nın kendisidir. Dernekleri sevmek, Isparta’yı sevmektir' dedi ve gece boyunca hasret giderdiklerini aktardı.

AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er ise konuşmasında gurbet yaşamına değinerek, 'Gurbet zor ama bir güzel yanı var, Isparta’ya büyük bir heyecanla gidiyorsunuz' ifadelerini kullandı ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Bey ile ilçeye destek verenlere teşekkür etti.

Başkan Şükrü Başdeğirmen, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini, İstanbul’daki hemşehrilerle şehrin gelişmelerini paylaşmak ve dönüşlerden faydalanmak istediklerini söyledi. Başdeğirmen, Isparta’nın son beş yıldaki gelişimini, yaşanabilirlik ve turizm başlıklarındaki ilerlemeleri hatırlatarak, birçok kişinin emekli olduktan sonra Isparta’ya dönmeyi arzuladığını kaydetti.

hediyeleşme ve kültürel paylaşımlar:

Konuşmaların ardından dernek yöneticileri tarafından Başkan Başdeğirmen, AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kumbar’a günün anısına tablolar takdim edildi. Başkan Başdeğirmen de dernek yöneticilerine gül ve lavanta tablosu hediye etti.

Programda sanatçı Ertuğrul Kiraz sahne aldı; katılımcılar müzik eşliğinde oyunlar oynadı. İstanbul’da ikamet eden Ispartalı Ramazan Çakırca mikrofonu alarak 'Mihriban' türküsünü seslendirdi. Programa, Başdeğirmen ile beraber AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kumbar, Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, dernek yöneticileri, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, memleket hasretini gidermeye yönelik sohbetler, yöresel tatların paylaşımı ve kültürel paylaşımlarla son buldu; organizasyonun birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiği vurgulandı.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, GELENEKSEL ISPARTALILAR BULUŞMASINDA İSTANBUL'DA YAŞAYAN HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.