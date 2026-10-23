Yasa dışı bahis ağına 6 ilde eş zamanlı operasyon: 23 şüpheliye yönelik işlem

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen "Paymix" soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun şüphelilerin yakalanmasına yönelik olduğu ve toplam 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı bildirildi.

El konulan varlıklar ve hesap blokeleri:

Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen mallara el konuldu. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre el konulanlar arasında 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçe bulunuyor. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu öne sürülen 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandığı belirtildi.

Soruşturma bulguları ve iddialar:

Soruşturmada yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyunculara ilişkin detaylı listeler tutulduğu tespit edildi. Bu listelerde oyuncuların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ile aktiflik durumları kaydedilmiş. Oyuncuların sistemde "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" gibi kategorilere ayrıldığı ve bu gruplara özel teklifler hazırlandığı iddia edildi.

İletişim kanalları ve teşvik yöntemleri:

Soruşturmaya göre şüpheliler, telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncularla iletişim kurarak bonus, ücretsiz bahis ve oyun hakları gibi kampanyalar sunup yeniden para yatırmalarını teşvik etti. Uzun süre işlem yapmayanlara yönelik cazip kampanyalar ve yüksek tutarlı yatırım yapanlara özel teklifler hazırlandığı belirtildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delillerin değerlendirilmesi ve yürütülecek adli işlemlerle ilgili bilgiler yetkililerce paylaşılacak.

‘Paymix’ soruşturmasında 23 şüpheliye yönelik operasyon