Dolar 49,7306 +0,02%
Euro 55,7556 +0,00%
Bist 10.979,81 -2,14%
Altın Gram 6.435,63 -0,87%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 109,32 +0,61%
--°

Yasa dışı bahis ağına 6 ilde eş zamanlı operasyon: 23 şüpheliye yönelik işlem

İstanbul merkezli 'Paymix' soruşturmasında 6 ilde düzenlenen operasyonla 23 şüpheliye yönelik işlemler yapıldı; 467 hesaba bloke ve çok sayıda taşınmaz el konuldu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yasa dışı bahis ağına 6 ilde eş zamanlı operasyon: 23 şüpheliye yönelik işlem

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen "Paymix" soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun şüphelilerin yakalanmasına yönelik olduğu ve toplam 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı bildirildi.

El konulan varlıklar ve hesap blokeleri:

Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen mallara el konuldu. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre el konulanlar arasında 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçe bulunuyor. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu öne sürülen 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandığı belirtildi.

Soruşturma bulguları ve iddialar:

Soruşturmada yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyunculara ilişkin detaylı listeler tutulduğu tespit edildi. Bu listelerde oyuncuların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ile aktiflik durumları kaydedilmiş. Oyuncuların sistemde "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" gibi kategorilere ayrıldığı ve bu gruplara özel teklifler hazırlandığı iddia edildi.

İletişim kanalları ve teşvik yöntemleri:

Soruşturmaya göre şüpheliler, telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncularla iletişim kurarak bonus, ücretsiz bahis ve oyun hakları gibi kampanyalar sunup yeniden para yatırmalarını teşvik etti. Uzun süre işlem yapmayanlara yönelik cazip kampanyalar ve yüksek tutarlı yatırım yapanlara özel teklifler hazırlandığı belirtildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delillerin değerlendirilmesi ve yürütülecek adli işlemlerle ilgili bilgiler yetkililerce paylaşılacak.

‘Paymix’ soruşturmasında 23 şüpheliye yönelik operasyon

‘Paymix’ soruşturmasında 23 şüpheliye yönelik operasyon

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama ihbarına ekip yönlendirmesi yapıldı
images

Esendere gümrük kapısında iki ayrı yöntemle 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geç...
images

tespih satış iddiasıyla para talebi vatandaşın dikkatiyle önlendi
images

Çankırı davasında şebeke üyelerine 26 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama ihbarına ekip yönlendirmesi yapıldı

Çivril'in geleneksel Koçak üzümü yeniden tezgâhlarda

Esendere gümrük kapısında iki ayrı yöntemle 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi

tespih satış iddiasıyla para talebi vatandaşın dikkatiyle önlendi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı