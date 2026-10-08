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Yaz aylarında yükselen risk: Diyarbakır'da anız yangınları yoğunlaştı

Diyarbakır itfaiye ekipleri mayıs-eylülde anız, ekin ve ot-saman yangınlarına 3 bin 787 müdahale gerçekleştirdi; anızların %91'i temmuz-eylülde oldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaz aylarında yükselen risk: Diyarbakır'da anız yangınları yoğunlaştı

Diyarbakır itfaiyesi yaz dönemi verilerini açıkladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, mayıs-haziran-temmuz-ağustos-eylül dönemine ilişkin müdahale verilerini paylaştı. Buna göre kent genelinde anız, ekin ve ot-saman yangınlarına yönelik çalışmalar yaz aylarında yoğunlaştı ve ekiplerin beş aylık dönemdeki müdahale sayıları dikkat çekti.

Anız yangınlarında yoğunluk temmuz-eylülde:

İtfaiye ekipleri anız yangınlarına mayıs ayında 4, haziran ayında 141, temmuz ayında 522, ağustos ayında 456 ve eylül ayında 457 müdahale etti. Beş aylık dönemde anız yangınlarına yönelik toplam müdahale sayısı 1.580 olarak kaydedildi. Özellikle temmuz ayı 522 müdahale ile en yoğun dönem olurken, temmuz-ağustos-eylül üç aylık dilimde toplam 1.435 anız yangınına müdahale edildi; bu sayı beş aylık dönemdeki anız müdahalelerinin yaklaşık %91'ini oluşturuyor.

Ekin ve ot-saman yangınlarının dağılımı:

Ekin yangınlarında mayıs ayında kayıtlı müdahale bulunmazken, haziran ayında 131, temmuzda 61, ağustosta 5 ve eylülde 7 müdahale gerçekleşti. Toplamda ekin yangınlarına yönelik müdahale sayısı 204 oldu; haziran ayı bu kategoride en yüksek müdahaleyi barındırdı. Haziran ve temmuzda müdahale edilen toplam 192 ekin yangını, söz konusu dönemdeki ekin müdahalelerinin büyük çoğunluğunu oluşturdu.

Ot-saman yangınlarında ise ekipler mayısta 62, haziranda 490, temmuzda 569, ağustosta 480 ve eylülde 402 müdahalede bulundu. Bu kategoride toplam müdahale sayısı 2.003 olarak kayda geçti ve temmuz ayı yine en yüksek müdahale sayısını gösterdi.

Toplam müdahale sayıları ve mevsimsel sonuçlar:

Üç yangın türü birlikte değerlendirildiğinde itfaiye ekipleri mayıs ayında 66, haziranda 762, temmuzda 1.152, ağustosta 941 ve eylülde 866 yangına müdahale etti. Toplam müdahale sayısı beş aylık dönemde 3.787 olarak kaydedildi ve en yüksek yük Temmuz ayında görüldü.

Veriler, anız, ekin ve ot-saman yangınlarının yaz aylarında yoğunlaşıp itfaiye birimlerinin çalışma yükünü artırdığını gösteriyor. İtfaiye ekipleri kent genelinde müdahalelerini sürdürürken, aylık dağılımlar olası önlemler ve bilgilendirme çalışmaları açısından önemli bir gösterge sunuyor.

YANGIN (ARŞİV)

YANGIN (ARŞİV)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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