Yaz döneminde fırsatı değerlendirin: Akbaş'tan öğrencilere yol gösterici çağrı

Safranbolu'da DYK kurslarına yerinde inceleme

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaz döneminde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Akbaş'a ziyarette Safranbolu İlçe Millî Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu ve Şube Müdürü Emine Bilge Karataş eşlik etti. Okul Müdürü Yaşar Başaran'dan okulun fiziki durumu, yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar ile yaz döneminde devam eden kurslarla ilgili bilgi alındı. Ardından kursların yürütüldüğü sınıflar tek tek ziyaret edilerek öğretmenlerden uygulanan yöntemler, katılım ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Akbaş, sınıf ziyaretlerinde hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle sohbet ederek YKS hazırlık sürecine dair önerilerde bulundu. Öğretmenlerden kurs sürecinin işleyişi, öğrencilerin katılım durumu ve eğitimde gözlemlenen ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğretmenlerin emekleri dikkat çekerken, öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirme yönündeki gayretleri de not edildi.

Öğrencilere ve öğretmenlere mesajı:

Akbaş, kurslara devam eden öğrencilere yönelik yaptığı değerlendirmede, yaz dönemini verimli kullanmalarını takdir etti ve onlara yol gösterdi. Öğrencilere doğrudan hitap ederek, "Yaz döneminde kurslarınıza devam ederek devletimizin sizlere sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendiriyorsunuz." sözleriyle destek verdi.

Hazırlık süreçlerine ilişkin öğütlerini net bir biçimde paylaşan Akbaş, "Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımızın hazırlık sürecinizde sizlere önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hedeflerinize ulaşmak için planlı, disiplinli ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edin" ifadelerini kullandı. Ayrıca öğrencilere yalnızca akademik başarıya değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişim göstermelerinin önemini hatırlattı: "Kendinizi çok yönlü geliştirmeyi hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmayın."

Üniversite ve meslek tercihlerine dair öneriler de veren Akbaş, YKS sonrasında yapılacak tercihlerin geleceği şekillendirdiğini belirterek öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı: "YKS sonrasında üniversite tercihlerinizi yaparken kendinizi hangi alanda, hangi bölümde ve hangi meslekte mutlu hissedeceğinizi göz önünde bulundurun."

Teşekkür ve iyi dilekler:

Ziyaretin sonunda Akbaş, kurslarda görev yapan öğretmenleri özverili çalışmaları nedeniyle tebrik etti ve teşekkür etti. Öğrencilere güvenini belirten müdür, ailelere de selam iletilmesini istedi: "Biz sizlere güveniyoruz. Ailelerinize de bizden mutlaka selamlarımızı iletin. Hepinize YKS hazırlık sürecinizde ve eğitim hayatınızda başarılar diliyorum."

Ziyaret, kursların işleyişine dair gözlemler ve hem öğrencilere hem de öğretmenlere yönelik motivasyon konuşmalarıyla tamamlandı; Akbaş'ın vurgusu, planlı, disiplinli çalışmanın yanı sıra gençlerin çok yönlü gelişimine verdiği önemde birleşti.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, YAZ DÖNEMİNDE DEVAM EDEN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINI (DYK) İNCELEYEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.