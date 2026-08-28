Yazır'da direksiyon hakimiyeti kayboldu, otomobil kaldırımda takla attı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Dr. Sıddık Özmerzifonlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Tarık T. idaresindeki 09 DS 089 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yoldaki refüjdeki kaldırıma çarparak takla attı ve olay yerinde ters pozisyonda durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından cadde üzerinde trafik akışı ekiplerce kontrollü şekilde sağlandı.

Müdahale ve yaralının durumu:

Kazada araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, aracın takla atması ve sürücünün sıkışması nedeniyle müdahalenin zamanında yapılmasının etkili olduğunu belirtti. Trafik, kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Soruşturma ve trafik düzeni:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın sebebiyle ilgili olarak sürücünün durumu, olay yeri ölçümleri ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazayla ilgili hukuki süreç işletilecek.

KONYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇARPIP TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI