Yem şalgamı ve bezelye karışımı sürdürülebilir kaba yem için umut veriyor

Araştırmanın kapsamı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Gülümser’in de yer aldığı uluslararası araştırma, kaliteli kaba yem üretimi ve sürdürülebilir hayvancılık için uygulanabilir veriler sundu. Çalışma, Q1 kategorisindeki dergilerden Scientific Reports’ta 'Two-stage AHP-AHP optimization of forage turnip-pea mixtures based on LER, yield and quality' başlığıyla yayımlandı.

Araştırmada yem şalgamı (forage turnip) ile yem bezelyesinin (forage pea) farklı oranlarda birlikte ekiminin yem verimi, protein üretimi, yem kalitesi ve arazi kullanım etkinliği (LER) üzerindeki etkileri incelendi. İzleme üç üretim sezonu boyunca Bilecik’in ekolojik koşullarında gerçekleştirildi ve farklı yağış ile sıcaklık rejimlerinin bitki gelişimine etkileri değerlendirmeye alındı.

Bulgular ve önerilen karışım:

Denemeler sonucunda, farklı karışım oranları bilimsel yöntemlerle kıyaslandığında %50 yem şalgamı ve %50 yem bezelyesi karışımının en uygun yaklaşım olduğu belirlendi. Bu kombinasyon hem toplam yem verimini hem de kaba yemdeki protein içeriğini artırırken, arazi kullanım etkinliğinde de avantaj sağladı. Üç sezon boyunca gözlemlenen değişken iklim koşularına rağmen bu karışım istikrarlı performans gösterdi.

Uygulama alanları ve önemi:

Araştırmanın sonuçları, kaliteli kaba yem üretiminin geliştirilmesi ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması açısından pratik bir seçenek sunuyor. Sonuçların hayvancılık işletmelerine sunacağı katkı, protein açısından zengin kaba yem kaynaklarının artırılması ve işletmelerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik alternatiflerin çoğaltılması yönünde değerlendirilebilir.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı çalışmayla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tarımsal üretim, hayvancılık ve sürdürülebilirlik alanlarında uygulamaya dönük, nitelikli ve çözüm odaklı araştırma kapasitesinin önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, bölgedeki hayvancılık işletmeleri açısından kaliteli kaba yem üretiminin geliştirilmesine yönelik bilimsel bir temel sunarken, sürdürülebilir ve verimli üretim modellerinin yaygınlaştırılmasına da katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz, yerelden güç alan, ulusal ölçekte değer üreten ve uluslararası bilim dünyasına katkı sunan araştırmalarıyla bilimsel bilgi üretimini bölgesel kalkınma ve toplumsal faydaya dönüştürmeye devam etmektedir".

Sonuç olarak bu çalışma, yerel iklim koşullarında test edilmiş, uygulanabilir ve sürdürülebilir kaba yem çözümleri arayan üreticiler için yol gösterici nitelikte bulunuyor. Araştırma, sadece verim ve kalite parametrelerini değil, aynı zamanda arazi kullanım etkinliğini de dikkate alarak hayvancılıkta daha verimli modellemelere zemin hazırlıyor.

BŞEÜ’DEN SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIĞA KATKI SAĞLAYACAK ULUSLARARASI ARAŞTIRMA