Yeni 33 kilometrelik hat Akçakale'ye bin 500 aboneye daha güvenli elektrik sağlayacak

Dicle Elektrik, Akçakale'nin enerji altyapısını güçlendiriyor

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yürüttüğü 90 milyon TL tutarındaki enerji altyapısı yatırımında sona yaklaşıyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde devam eden projeyle mevcut şebekenin kapasitesi artırılarak bölgeye daha güvenilir ve sürdürülebilir enerji arzı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Projede toplam 33 kilometre enerji kablosu döşeniyor; bunların içinde 10 bin metre alçak gerilim ve 23 bin metre izoleli orta gerilim hattı bulunuyor. Ayrıca altyapıya 3 yeni trafo merkezi ve 4 direk üstü trafo ekleniyor. Şebekenin güçlendirilmesi için 210 elektrik ve aydınlatma direği ile 80 dağıtım panosu da tesis edilecek.

Beklenen etkiler:

Yatırımın tamamlanmasıyla Adnan Menderes Mahallesi ve çevresinde bulunan yaklaşık bin 500 abone daha güçlü bir elektrik dağıtım altyapısına kavuşacak. Modernize edilen şebeke, arıza risklerini azaltmayı, olası kesintilere daha hızlı müdahale etmeyi ve bakım çalışmalarını daha etkin yürütmeyi amaçlıyor. İzoleli orta gerilim hatları ve yeni trafolar, özellikle artan tüketim taleplerine yanıt vererek hizmet sürekliliğini destekleyecek.

Projenin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Dicle Elektrik, bu yatırım ile bölgede dağıtım şebekesinin kapasitesini artırmayı, teknik kayıpları azaltmayı ve abonelerine sunduğu hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltmeyi amaçladığını belirtiyor.

DİCLE ELEKTRİK, ŞANLIURFA’NIN AKÇAKALE İLÇESİNDE BAŞLATTIĞI 90 MİLYON TL’LİK ENERJİ ALTYAPISI YATIRIMINDA SONA YAKLAŞTI. PROJE KAPSAMINDA TAMAMLANACAK 33 KİLOMETRELİK YENİ ENERJİ HATTIYLA YAKLAŞIK BİN 500 ABONEYE DAHA KALİTELİ ENERJİ HİZMETİ SUNULMASI HEDEFLENİYOR.