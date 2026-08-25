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Yeni başlangıç: Emre Demir Alanyaspor'da üç yıllık sözleşme imzaladı

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki orta saha Emre Demir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı; kulüp ve oyuncu burada yeni bir çıkış hedefliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yeni başlangıç: Emre Demir Alanyaspor'da üç yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Emre Demir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı:

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den transfer ettiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde hem kulüp başkanı hem de oyuncu söz alarak beklentileri ve hedefleri paylaştı; yönetim Emre'nin yeniden parlayacağı bir ortam sunduğunu vurguluyor.

başkan hasan çavuşoğlu'nun değerlendirmesi:

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Emre Demir'in futbol yolculuğuna dikkat çekti. Kayseri'de yakaladığı çıkışın ardından Barcelona ve Fenerbahçe deneyimlerinden geçen Emre'nin hâlâ genç olduğunu ve yeteneğinin bilindiğini söyledi. Çavuşoğlu, Emre'nin bir çıkışa ihtiyacı olduğunu, Alanyaspor'un bu süreci hızlandıracağına inandıklarını ve oyuncunun buraya gelmeyi tercih ettiğini belirtti; hem kulübe hem de oyuncuya hayırlı olmasını diledi.

emre demir'in sözleri:

Emre Demir, Alanyaspor'a transferi için mutlu olduğunu ifade etti ve kulüp ile ilk görüşmelerde olumlu hissettiğini aktardı. Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını bildiğini söyleyen Emre, bunun kendisi için bir fırsat olduğunu düşündüğünü ve teklifi hemen kabul ettiğini belirtti. Ayrıca burada iyi bir çıkış yapıp yeniden Avrupa'ya gitme hedefini koruduğunu vurguladı.

performans ve beklentiler:

Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen Emre Demir, 32 resmi müsabakada görev alıp 4 gol kaydetmişti. Alanyaspor yönetimi ve taraftarları, oyuncunun kulüpte düzenli süre bulması halinde hem takımın üst sıralar hedeflerine katkı yapacağına hem de Emre'nin kariyerinde aradığı ivmeyi yakalayacağına inanıyor. Başkan ve oyuncu, taraftar desteğinin sezon boyunca belirleyici olacağını özellikle vurguladı.

CORENDON ALANYASPOR, FENERBAHÇE’DEN 22 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU EMRE DEMİR’İ KADROSUNA KATTI....

CORENDON ALANYASPOR, FENERBAHÇE’DEN 22 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU EMRE DEMİR’İ KADROSUNA KATTI. GENÇ FUTBOLCUYLA 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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