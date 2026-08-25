Çocuklar yazı sporla keşfediyor: Sakarya'da 22 branşta eğitim

Yaz tatilleri sporla değerlendiriliyor

Sakarya'da düzenlenen yaz spor okulları çocukların ve gençlerin yaz tatillerini aktif geçirip yeni beceriler edinmelerini hedefliyor. Organizasyon, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor ve eğitimler alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, sahalardan kortlara, kapalı spor salonlarına kadar farklı tesislerde yapılıyor. Katılımcılar seçtikleri branşların temel tekniklerini öğrenirken, düzenli spor yapma alışkanlığı ediniyor ve fiziksel kapasitelerini geliştiriyor.

22 branşla yetenek keşfi:

Yaz dönemi boyunca devam eden eğitimlerde çocuklar atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kano-kürek, karate, kick boks, masa tenisi, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 22 farklı spor branşında yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor.

Sosyal ve fiziksel kazanımlar:

Spor okullarına katılan çocuklar sadece fiziksel gelişim kazanmakla kalmıyor; takım çalışması, disiplin ve sosyalleşme gibi becerileri de güçlendiriyor. Eğitim programları, çocukların yazı verimli geçirmesi ve sporu yaşam biçimi haline getirmesi amacıyla planlanıyor.

Organizasyon yetkilileri, farklı yaş ve yetenek düzeylerine uygun programlarla daha fazla çocuğa ulaşmayı ve yaz spor okullarının devamlılığını sağlamayı hedefliyor.

SAKARYA'DA DÜZENLENEN "YAZ SPOR OKULLARI" KAPSAMINDA ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN YAZ TATİLLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİK VE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR.