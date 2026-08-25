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Malatya'da minderde buluşma: 15 ülkeden bin 19 güreşçi şehre geliyor

28-30 Ağustos'ta Orduzu Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyona Türkiye dahil 15 ülkeden toplam bin 19 sporcu katılacak; açılış 28 Ağustos 14.30'da.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Malatya'da minderde buluşma: 15 ülkeden bin 19 güreşçi şehre geliyor

Uluslararası organizasyon ayrıntıları:

Malatya, 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Orduzu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek turnuvada 15 farklı ülkeden sporcular ter dökecek ve toplam bin 19 güreşçi mindere çıkacak.

Katılımcı ülkeler ve program:

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, İran, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, Irak, Rusya ve Tunus'tan sporcular katılacak. Etkinliğin açılış töreni 28 Ağustos'ta saat 14.30'da yapılacak; müsabakalar 30 Ağustos'ta sona erecek.

Hedefler ve yerel katkılar:

Organizasyonun temel hedefleri arasında ata sporu güreşin gelecek nesillere aktarılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi yer alıyor. Ayrıca etkinliğin Malatya'nın uluslararası tanıtımına katkı sağlaması, spor turizmini canlandırması ve kent ekonomisine olumlu yansımaları bekleniyor.

15 ÜLKEDEN BİN 19 GÜREŞÇİ MALATYA’DA MİNDERE ÇIKACAK

15 ÜLKEDEN BİN 19 GÜREŞÇİ MALATYA’DA MİNDERE ÇIKACAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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