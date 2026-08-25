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Sultangazi satrançın uluslararası nabzını tutuyor

25 ülkeden 906 sporcunun katıldığı, 1 milyon TL ödüllü 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası Sultangazi'de başladı; ilk gün maçları tamamlandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sultangazi satrançın uluslararası nabzını tutuyor

Sultangazi'de 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası başladı

Sultangazi, 2026 Avrupa Spor Şehri unvanıyla uluslararası spor takvimine bir organizasyon daha ekledi. 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası ilk gün müsabakalarının tamamlanmasıyla resmen başladı. Turnuva bir hafta sürecek ve dereceye girenlere dağıtılacak toplam ödül havuzu 1 milyon TL olarak açıklandı.

Katılım ve temsil: ülkeler ve iller:

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, İspanya, Kazakistan, KKTC, Libya, Macaristan, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Suriye, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün'den sporcular katılıyor. Toplam 25 ülke ve 906 sporcunun yer aldığı turnuvada ayrıca Türkiye genelinden 45 farklı ilden sporcular mücadele ediyor.

İlk günün atmosferi ve maçların öne çıkan yönleri:

Turnuvanın açılış gününde farklı yaş ve kategori gruplarında ilk karşılaşmalar oynandı. Gün boyunca satranç tahtalarının başında strateji, konsantrasyon ve hamle hesapları ön plana çıktı. Organizasyon alanında sessiz ama yoğun bir rekabet havası hakimdi; sporcular daha ilk turun ardından taktiklerini ve oyun planlarını değerlendirmeye başladı.

Müsabakalar, turnuva formatı ve eşlendirme sistemi çerçevesinde ilerlerken hakem heyeti ve organizasyon ekibi akışı sağlıklı biçimde yönetti. Yerel gözetmenler ve uluslararası katılımcılar arasında kurulan diyaloğun, turnuvanın ilerleyen günlerindeki sportif seviyeyi artırması bekleniyor.

Ödüller, kategoriler ve hedefler:

Turnuva dört ayrı kategoride düzenleniyor; her kategoride dereceye girecek sporculara para ödülleri dağıtılacak. Organizasyonun ilk gününde katılımcılar, bir haftalık maratonun ilk adımlarını atarken, şampiyonluk mücadelesi için stratejik hamlelerini önceden planlamaya başladı. Toplam ödül tutarının 1 milyon TL olması, turnuvayı bölgedeki önemli satranç organizasyonları arasına taşıyor.

Protokol programı ve destek:

Turnuva kapsamında cuma günü bir resepsiyon düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılacağı resepsiyonda sporcular, protokol üyeleri ve spor camiasının temsilcileri bir araya gelecek. Bu buluşma, organizasyonun uluslararası ilişkilerine ve yerel sporun görünürlüğüne katkı sağlayacak.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 2026 Avrupa Spor Şehri unvanının gereğini yerine getirdiklerini vurgulayarak gençleri spora teşvik etme ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapma taahhüdünü yineledi. Başkan Dursun, turnuvaya katılan tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Bir haftalık program süresince Sultangazi, uluslararası satranç topluluğunun odak noktalarından biri olacak. İlk gün tamamlanırken organizasyon yetkilileri ilerleyen turlarda da aynı titizlikle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti; katılımcılar ise başarı ve derece hedefleri için hazırlıklarını sıklaştırıyor.

2026 AVRUPA SPOR ŞEHRİ SULTANGAZİ, 9. ULUSLARARASI İSTANBUL AÇIK SATRANÇ TURNUVASI’NA EV SAHİPLİĞİ...

2026 AVRUPA SPOR ŞEHRİ SULTANGAZİ, 9. ULUSLARARASI İSTANBUL AÇIK SATRANÇ TURNUVASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 25 ÜLKEDEN 906 SPORCUNUN MÜCADELE ETTİĞİ VE BİR HAFTA SÜRECEK OLAN 1 MİLYON TL ÖDÜLLÜ TURNUVADA İLK GÜN TAMAMLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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