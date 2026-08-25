elazığ'da gsb yurtları yeni döneme hazır

Elazığ GSB yurtlarında yeni dönem

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Elazığ GSB yurtları, üniversite eğitimleri için kente gelen öğrencilerini ağırlamayı sürdürüyor. Kent genelinde 4 kız ve 3 erkek öğrenci yurdu olmak üzere toplam 7 yurtta yaklaşık 10 bine yakın kapasiteyle hizmet veriliyor.

Temel hizmetler ve yaşam koşulları:

Yurtlar, öğrencilerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sağlıyor. Ayrıca öğrencilere 24 saat sıcak su ve internet gibi temel konfor olanakları sunularak, günlük yaşam kolaylaştırılıyor.

sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklenen yaşam:

Yurt yönetimleri, eğitimin yanı sıra öğrencilerin vakitlerini daha faydalı ve verimli geçirebilmeleri için sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlere de ağırlık veriyor. Bu çalışmalar, öğrencilerin kampüs dışındaki yaşam kalitesini yükseltmeyi ve topluluk içinde aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise yurt başvurularının başladığını belirterek, Elazığ’da Fırat Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerin konforlu, güvenli ve sosyal imkânları güçlü yurtlarda barınma imkânına kavuşacağını ifade etti.

GSB ELAZIĞ YURTLARI, 10 BİN ÖĞRENCİNİN YUVASI