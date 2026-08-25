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MTSO başkan adayı Boyraz’dan il başkanına iş birliği çağrısı

MTSO başkan adayı Mahmut Boyraz, 33 komitede yaklaşık 97 adayla Ali Bakan’ı ziyaret ederek Malatya’nın ekonomik gücünü artırmak için iş birliği istedi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Merve Çelik

MTSO başkan adayı Boyraz’dan il başkanına iş birliği çağrısı

Ziyarette öne çıkanlar:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz ve beraberindeki heyet, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan’ı ziyaret etti. Görüşmede Malatya’nın ekonomik geleceği, ticari faaliyetlerin desteklenmesi ve yaklaşan Ticaret ve Sanayi Odası seçim süreci ele alındı.

Boyraz'ın adaylık çalışmaları:

Boyraz, seçim çalışmalarına ilişkin olarak 33 komitede yaklaşık 97 aday ile yola çıktıklarını belirtti. Ziyareti, adaylık sürecini ve önceliklerini paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Boyraz, 'Arkadaşlarımızla birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için adaylık sürecini başlattık' dedi.

Deprem sonrası ekonomik öncelikler:

Boyraz, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti ve kentin yeniden yapılanmasının ardından ticari ve ekonomik kapasitenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Boyraz, 'Şehrimizin yeniden inşa sürecinin tamamlanmasının ardından, ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında da hep birlikte çalışmamız gerektiğini biliyoruz' sözleriyle kurumlar arası iş birliğine dikkat çekti.

Bakan'ın değerlendirmesi:

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise Ticaret ve Sanayi Odası’nın kent ekonomisinde oynadığı role dikkat çekti ve kurumun şehrin dinamizmini artırdığını vurguladı. Bakan, 'Ticaret ve Sanayi Odası, tabiri caizse Malatya’da ve tüm şehirlerde sivil toplum kuruluşları içerisinde en önemli dinamo görevi gören kurumlarımızdan biridir' ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca şehirlerin artık birbiriyle rekabet ettiğine işaret ederek, 'Eskiden devletler yarışırdı, şimdi ise şehirler yarışıyor. Bir şehri öne çıkaran en önemli unsurlardan biri ekonomisidir' dedi. Odanın güçlenmesinin kent siyaseti ve bürokrasisi üzerinde de olumlu etkileri olacağını belirterek, güçlü bir oda vurgusu yaptı.

Ziyaret, Malatya’nın ekonomik gelişiminin hızlandırılması, ticari faaliyetlerin artırılması ve kentin yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine dönük değerlendirmelerin ardından sona erdi.

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ’DAN AK PARTİ İL BAŞKANI BAKAN’A ZİYARET

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ’DAN AK PARTİ İL BAŞKANI BAKAN’A ZİYARET

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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