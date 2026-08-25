Dolar 48,0931 +0,05%
Euro 56,1729 +0,13%
Bist 14.436,74 -0,45%
Altın Gram 7.234,03 -0,41%
EUR/USD 1,1674 +0,06%
Brent Petrol 87,95 -2,86%
--°

Konyaspor Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde salon çalışması, 5'e 2 ve savunma-hücum çalışmasıyla Kocaelispor hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konyaspor Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

maç hazırlıkları detayları:

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Konyaspor, günü tek antrenmanla tamamladı. Çalışma Murat Kurum Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.

Seans, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Ardından sahada 5'e 2 pas organizasyonları ve savunma-hücum yer değiştirme çalışmalarıyla tempoyu artıran ekip, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

günün izlenimi ve sonraki adımlar:

Antrenmanın yapısı, takımın fiziksel hazırlığını güçlendirmeye ve hücum-savunma dengesi üzerinde çalışmaya yönelikti. Teknik ekip uygulanan dizilimlerle maç temposuna adaptasyonu amaçladı.

Konyaspor, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek ve 3. hafta mücadelesine bu tempoda hazırlanmayı sürdürecek.

TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU 3. HAFTASINDA KOCAELİSPOR’U KONUK EDECEK KONYASPOR, GÜNÜ TEK...

TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU 3. HAFTASINDA KOCAELİSPOR’U KONUK EDECEK KONYASPOR, GÜNÜ TEK ANTRENMANLA GERİDE BIRAKTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

malazgirt'te atlı okçuluk finali heyecanı:
images

Malatya'da minderde buluşma: 15 ülkeden bin 19 güreşçi şehre geliyor
images

elazığ'da gsb yurtları yeni döneme hazır
images

Çocuklar yazı sporla keşfediyor: Sakarya'da 22 branşta eğitim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara'da iki ayrı araç yangını: servis minibüsü ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Nilüfer'de tarım yangını ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı

Kırşehir'de kira piyasasına kayıt ve tayin uyarısı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi