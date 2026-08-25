Konyaspor Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

maç hazırlıkları detayları:

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Konyaspor, günü tek antrenmanla tamamladı. Çalışma Murat Kurum Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.

Seans, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Ardından sahada 5'e 2 pas organizasyonları ve savunma-hücum yer değiştirme çalışmalarıyla tempoyu artıran ekip, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

günün izlenimi ve sonraki adımlar:

Antrenmanın yapısı, takımın fiziksel hazırlığını güçlendirmeye ve hücum-savunma dengesi üzerinde çalışmaya yönelikti. Teknik ekip uygulanan dizilimlerle maç temposuna adaptasyonu amaçladı.

Konyaspor, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek ve 3. hafta mücadelesine bu tempoda hazırlanmayı sürdürecek.

TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU 3. HAFTASINDA KOCAELİSPOR’U KONUK EDECEK KONYASPOR, GÜNÜ TEK ANTRENMANLA GERİDE BIRAKTI.