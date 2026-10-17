Hamaloğlu yönetimiyle Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nda devam kararı

seçim sonuçları:

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni meclisi, yönetim kurulunu belirlemek üzere oda meclis salonunda toplandı. Yapılan oylarda Hasan Hamaloğlu'nun listesinde yer alan adaylar, 19 oy alarak yönetimi oluşturdu; diğer listede bulunan Alpaslan Eker'in listesi ise 8 oy aldı.

Hamaloğlu'nun listesinde yer alan isimler arasında Polat Akcan, Ercüment Türker, Erkan Kavlak, Fatih Ayvaz, Hacı Örnek ve Nihat Balkan bulunuyor. Bu sonuçla yönetim kurulu yeni dönemde görev yapmaya hak kazandı.

meclis başkanlığı seçimleri:

En yaşlı üye İbrahim Demir başkanlığında gerçekleştirilen meclis başkanlığı seçimlerinde Hamaloğlu'nun listesi öne çıktı. Yapılan oylama sonucunda Nurettin Hocaoğlu meclis başkanı seçildi.

Meclis başkan vekilliğine Ergin Erenoğlu ve Ali Titiz seçilirken, meclis katipliği görevine Alper Buluk getirildi. Bu atamalar meclisin idari kadrosunu oluşturdu.

yönetimden ilk mesaj:

GTSO'na başkan seçilen Hasan Hamaloğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada "Gemlik için birbirinden değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" diyerek birlik ve devam vurgusu yaptı.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI'NIN OLUŞAN YENİ MECLİSİ YÖNETİM KURULUNU BELİRLEDİ. ODA MECLİS SALONUNDA YAPILAN SEÇİMLERDE 19 MECLİS ÜYESİNE SAHİP HAMALOĞLU’NUN LİSTESİNDE POLAT AKCAN, ERCÜMENT TÜRKER, ERKAN KAVLAK, FATİH AYVAZ, HACI ÖRNEK, NİHAT BALKAN’DAN OLUŞAN LİSTE 19 OY ALIRKEN, ALPASLAN EKER’İN LİSTESİ 8 OY OLDU. YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİNİN ARDINDAN EN YAŞLI ÜYE İBRAHİM DEMİR BAŞKANLIĞINDA YAPILAN MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE DE HAMALOĞLU’NUN LİSTESİNDE. NURETTİN HOCAOĞLU BAŞKAN SEÇİLDİ. MECLİS BAŞKAN VEKİLLİKLERİNE DE ERGİN ERENOĞLU VE ALİ TİTİZ SEÇİLİRKEN MECLİS KATİPLİĞİNE DE ALPER BULUK SEÇİLDİ. GTSO'NA BAŞKAN SEÇİLEN HASAN HAMALOĞLU, KAZANAN GEMLİK OLDU MOTTOSUNA VURGU YAPARAK "GEMLİK İÇİN BİRBİRİNDEN DEĞERLİ MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARIMIZLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.