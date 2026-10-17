Türk Telekom küresel arenada akıllı ağ ve standart liderliğini pekiştiriyor

Türk Telekom Network X’te teknoloji birikimini ve yenilikçi çözümlerini gösterdi

Türk Telekom, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Network X etkinliğinde, uluslararası paydaşlara ileri düzeyde teknik sunumlar ve stratejik temaslar gerçekleştirdi. Şirket, sabit ve mobil ağ altyapısındaki gücünü, milli teknoloji geliştirme kapasitesini ve mühendislik yetkinliklerini küresel ekosistemle paylaşarak etki alanını genişletti. Etkinlik boyunca yapılan çalışmalarda şirketin özellikle yapay zeka destekli akıllı şebeke yönetimi ve optik iletim çözümleri öne çıktı.

Uluslararası ödül ve Hubble Projector projesi:

Network X kapsamında Türk Telekom, yapay zekâ tabanlı geliştirmesiyle dikkat çeken Hubble Projector: Unified Multi-Domain Optical Transport Sensing & Proactive Quality Assurance projesiyle "Outstanding Optical Transport Telco" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Proje, şebekeyi proaktif şekilde analiz eden ve potansiyel sorunları ortaya çıkmadan tespit ederek önlem alınmasını sağlayan bir yönetim sistemi sunuyor. Farklı donanımları tek bir platformda entegre eden çözüm, operasyonel verimliliği artırırken yatırım önceliklerinin belirlenmesine de katkı sağlıyor.

Standartlara katkı ve uluslararası tanınırlık:

Türk Telekom, Kablosuz Genişbant Birliği (WBA) yönetim kurulundaki rolü ve yürüttüğü yenilikçi çalışmalar nedeniyle WBA tarafından üstün başarı sertifikası ile takdir edildi. Ayrıca Broadband Forum (BBF) ile sürdürülen temaslar, şirketin sabit şebeke teknolojilerinin gelişimine ve uluslararası standartlaşmaya yaptığı katkıları somutlaştırdı. Bu temaslar, Türk Telekom İnovasyon Merkezi'nin uluslararası ekosistemdeki rolünü güçlendirecek adımların atılmasını sağladı.

Stratejik iş birlikleri ile geleceğe hazırlık:

Türk Telekom, Network X kapsamında Japonya merkezli operatörlerden NTT DoCoMo ile Euro-Labs iş birliği çerçevesinde stratejik bir protokol imzaladı. Anlaşma kapsamında yeni nesil uydu teknolojileri, Open RAN ve 6G alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları ve uluslararası standartlaşma çabaları yürütülecek. Bu iş birliği, şirketin küresel düzeyde teknoloji geliştirme ve standardizasyon süreçlerine etkin katkı sağlamasına zemin hazırlıyor.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, şirketin vizyonunu ve hedeflerini şu sözlerle özetledi: Güçlü fiber ve mobil ağımız, milli teknoloji geliştirme yetkinliğimiz ve mühendislik gücümüzle ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük ediyoruz. Bilim temelli Ar-Ge yaklaşımımız, teknoloji birikimimiz ve Türk mühendislerin kabiliyetleriyle geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri küresel ölçekte somut değer üreten uygulamalara dönüştürüyor, uluslararası standartlara katkı sunuyoruz. Yeni nesil iletişim teknolojileri, akıllı ağ yönetimi ve inovasyon alanındaki çalışmalarımızla Türkiye’nin teknoloji alanındaki yetkinliklerini uluslararası arenada başarı ile temsil ediyoruz. Network X kapsamında gerçekleştirdiğimiz sunumlarla bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi küresel paydaşlarımıza aktarma fırsatı bulduk. Küresel ekosistemin önemli aktörleriyle bir araya gelerek, yeni iş birlikleri ve geleceğin teknolojilerine yön verecek ortak çalışmalara dair önemli adımlar attık. Network X kapsamında 'Outstanding Optical Transport Telco' kategorisinde birincilik ödülünü kazanarak, Ar-Ge gücümüzün, mühendislik yetkinliklerimizin ve milli teknoloji geliştirme kapasitemizin küresel ölçekteki başarısını bir kez daha gösterdik. Türk Telekom olarak milli Ar-Ge ve mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz çözümleri küresel ölçekte değere dönüştürmek, uluslararası iş birlikleri ve öncü çalışmalarla sektörümüzün teknolojik dönüşümüne yön vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Network X'le birlikte gelen ödül, sertifika ve imzalanan uluslararası protokol, Türk Telekom'un küresel arenada yalnızca teknoloji üretmekle kalmayıp aynı zamanda standart belirleyen ve iş birlikleriyle geleceğin iletişim altyapılarına yön veren bir aktör olarak pozisyonunu pekiştirdiğini gösteriyor.

TÜRK TELEKOM NETWORK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ZAFER ORHAN