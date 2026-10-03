Yeni dönemde Yozgat Ticaret Borsası başkanlığına Yakup Bulut seçildi

Seçim sonuçları:

Yozgat Ticaret Borsası'nda dört yıllık yeni dönem için yapılan seçimde sandıktan Yakup Bulut çıktı. Yapılan sayımda Bulut 174 oy alırken, mevcut başkan Mehmet Erkekli 122 oy aldı; 4 oy geçersiz sayıldı. Böylece Bulut, rakibine 52 oy farkla üstünlük sağlayarak başkan seçildi.

Oylama süreci ve listelerin durumu:

Üyeler oylarını kullandıktan sonra sandıklar açılarak oy sayımı gerçekleştirildi. Seçimde beyaz liste (Yakup Bulut) ile mavi liste (Mehmet Erkekli) yarıştı ve sayımın ardından beyaz liste birinci oldu. Resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte borsanın önümüzdeki dört yıllık başkanı netlik kazandı.

Yeni döneme yönelik mesajlar:

Sonuçların ardından konuşan Yakup Bulut, kendisine destek veren üyelerin yanı sıra farklı tercihte bulunan borsa üyelerine de teşekkür etti. Bulut, yeni dönemde Yozgat'ın tarım ve hayvancılık sektörlerine özel önem vereceklerini belirterek, üyelerle birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Seçimin tamamlanmasıyla birlikte Yozgat Ticaret Borsası'nda yeni bir dönem başlamış oldu. Yakup Bulut, görev süresi boyunca borsa üyelerinin desteğiyle çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

YOZGAT TİCARET BORSASI’NDA DÖRT YILLIK YENİ DÖNEMDE GÖREV YAPACAK BAŞKANIN BELİRLENMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİM TAMAMLANDI.-