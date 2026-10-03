Tarsus kırsalında yol güvenliği için kapsamlı bakım seferberliği

Tarsus'ta arazi yolları yenileniyor

Tarsus Belediyesi, mahallelerde ulaşımın güvenli ve konforlu olmasını sağlamak amacıyla kırsal yol bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Alifakı ve Ballıca mahallelerinde arazi yollarında bakım, reglaj ve tesviye uygulamaları gerçekleştirdi.

yapılan çalışmalar:

Alifakı Mahallesi'nde 5 bin metrelik arazi yolunun bakımı yapılırken, bölgede 8 bin 500 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması tamamlandı. Ballıca Mahallesi'nde ise 3 bin 500 metrelik arazi yolunun bakımı gerçekleştirilmiş; 15 bin 200 metrelik alanda reglaj ve tesviye uygulaması ile yüzey düzenlemeleri sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen müdahaleler, mahalle içi kullanım koşullarını iyileştirirken özellikle tarımsal taşıma yapan vatandaşların erişiminde yaşanan zorlukların azaltılmasına katkı sundu. Çalışmalar; yol tabanının düzeltilmesi, yüzey sertliğinin artırılması ve su tahliyesinin kolaylaştırılmasını hedefledi.

belediye hedefi ve başkanın açıklaması:

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ulaşım altyapısına yönelik çalışmaların kent genelinde sürdüğünü belirterek, "Tarsus’un merkezinden en uzak mahallemize kadar ulaşımın daha rahat olması için sahadayız. Alifakı ve Ballıca mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yollarımızı daha kullanışlı hale getirdik. Tarsus’un her mahallesinde ihtiyaç duyulan çalışmaları planlı şekilde sürdürecek, hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, benzer bakım ve düzenleme çalışmalarının diğer kırsal mahallelerde de planlı şekilde uygulanacağını, önceliğin ulaşım güvenliği ve tarımsal etkinliğin artırılması olduğunu açıkladı.

TARSUS BELEDİYESİ, MAHALLELERDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE RAHAT SAĞLANMASI AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ YOL BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.