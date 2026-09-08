Yeni eğitim dönemine kapsamlı hazırlık: İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde yöneticilerle değerlendirme

toplantı bilgileri:

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda il yöneticilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan birim yöneticileri, yeni dönem öncesi yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

gündem maddeleri:

Görüşülen başlıklar arasında uyum haftası çalışmaları, okul güvenliği ve temizliği, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi eğitim gündemindeki öncelikli konular yer aldı. Katılımcılar, bu alanlarda yapılacak uygulamaların kapsamını ve sorumluluk dağılımını değerlendirdi.

yürütülen çalışmalar ve koordinasyon:

İl Müdürü Süleyman Ekici, birim yöneticilerinden alınan bilgiler doğrultusunda, eğitim-öğretim sürecinin güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı ve bu hedef doğrultusunda yapılacak çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca birimler arası koordinasyon, yürütülen çalışmaların takibi ve yeni döneme yönelik planlamalar ele alındı; katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak uygulama adımlarını netleştirdi.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU’NDA İL YÖNETİCİLERİMİZİN KATILIMIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.