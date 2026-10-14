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Yeni hızlı tren hattı ile Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek

Delice-Çorum kesiminde yüzde 40 ilerleme sağlanan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hattıyla seyahat 2,5 saate inecek; yılda 12 milyon yolcu hedefleniyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeni hızlı tren hattı ile Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek

Projenin kapsamı ve hedefi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a kadar uzanacak toplam 293 kilometrelik yeni bir hat olarak planlanıyor. Hattın tamamlanmasıyla Ankara ile Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saat'e düşmesi, bölge ulaşımı ve lojistiğinde ciddi bir dönüşüm vaat ediyor.

Delice-Çorum arasındaki 120 kilometrelik kesimin temeli 14 Temmuz 2025'te atıldı. Bakan Uraloğlu, şantiyede 3 bin 14 personel ve 850 makine ile gece gündüz çalışıldığını belirterek, genel ilerlemenin bugün itibarıyla yüzde 40’ı aştığını bildirdi.

Çalışmalarda son durum:

Hat boyunca yapılan fiziki çalışmaların ilerleyişi düzenli olarak raporlanıyor. Delice-Çorum kesiminde kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme kaydedildiği belirtilirken, hat üzerinde bulunan 8 tünel'de ve toplam 31 köprü'ten 19'unda yapım faaliyetleri sürüyor. Aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de inşaat çalışmaları devam ediyor.

Hattın takip eden bölümlerinden 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihaleleri tamamlandı; yer teslimlerinin ardından şantiye kurulumları yapılacak ve sahada çalışmalara başlanacak.

Beklenen etkiler ve lojistik katkı:

Saatte 200 kilometre hız kapasitesine uygun planlanan hat sayesinde Çorum, ilk kez demir yolu ağına bağlanacak; Çorum-Ankara arasındaki yolculuk süresi 1 saat 20 dakika'ye inecek. Projenin tamamlanmasıyla yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demir yolu bağlantısı oluşturacağını, bu sayede Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına katkı sağlanacağını vurguladı. Hattın bölgesel ekonomi ve lojistik zincirleri üzerinde uzun vadeli etkileri olması bekleniyor.

Projede önümüzdeki dönemde ihale ve yer teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat yoğunluğunun artacağı, şantiye kurulumları ve altyapı çalışmalarının hızlanacağı ifade ediliyor.

ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK

ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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