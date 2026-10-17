Yeni Parti'nin yol haritasını taban belirleyecek: Özgür Özel Yozgat'ta konuştu

Yozgat'ta il başkanlığı seçimi öncesi buluşma:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanı seçimine katılmak üzere Yozgat'a geldi ve Yozgat Büyük Sinema Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda partililerle ile vatandaşlara seslendi. Salonun dolduğu buluşmada Özel, hem partisinin kuruluş sürecine hem de güncel siyaset ve ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti kuruluşu ve tabanın rolü:

Özel, Yeni Parti'nin doğuşunu tabanın yönlendirdiğini vurgulayarak, milletin verdiği işarette yürüdüklerini ifade etti. Konuşmasında, partinin adının ve bütçesinin halkla şekillendiğini, sokak sokak ve meydan meydan büyüdüklerini belirtti. Özel, bu süreci şu şekilde özetledi: 'Milletin elindeki pusulayla onun gösterdiği yöne onun işaret ettiği yolda yürüdük.'

Yozgat mitingi ve kırsal vurgusu:

Özel, daha önce Yozgat'ta düzenledikleri mitingin büyüklüğüne dikkat çekti ve o günkü katılımı hatırlatarak söz konusu etkinliğin Anadolu'daki karşılığını gösterdiğini söyledi. Konuşmasında 'Bütün çiftçilere kasketimizi salladık' ifadesini kullanarak kırsal seçmene yönelik bir mesaj verdi ve açılış hareketinin yeniden Yozgat'tan başlayacağını duyurdu.

Karar alma mekanizmalarında değişim vaadi:

Eski siyasetin başa geçenlerin kararı aldığı, bedelini ise tabanın ödediği bir yapıya işaret ettiğini belirten Özel, Yeni Parti'de karar mekanizmasının farklı olacağını kaydetti. Parti içi işleyiş için 'Yeni siyasette aşağıdakiler kararı alacak yukarıdakiler hesabı verecekler' sözüyle tabanın yetkili hale geleceğini vurguladı.

Ekonomik kayıplar ve fon tartışması:

Sözlerine ekonomik kriz ve fon vurgunuyla ilgili değerlendirmeler ekleyen Özel, başlangıçta 20 milyar dolar olarak belirtilen zararın daha sonra 90 milyar dolara çıktığını ve uzmanlara göre son tabloyla birlikte 110 milyar dolarlık bir kayıptan bahsedildiğini aktardı. Bu tutarı, 6 Şubat depremine atfedilen yaklaşık 100 milyar dolarlık hasarla kıyaslayarak fon vurgununun ülke ekonomisine verdiği zarar boyutunu tartışmaya açtı.

Özel, fon vurgununun etkilediği grubu sayısal olarak ifade ederken 455 bin kişinin doğrudan etkilendiğini, aileleriyle birlikte bunun yaklaşık 2 milyon kişiye, hasarın dolaylı etkileriyle ise 10 milyondan fazla kişiye ulaştığını belirtti.

Toplumsal örnekler ve insani maliyet:

Konuşmasında sağlık, maden ve çocuk işçi örneklerine de yer veren Özel, özel hastanelere tanınan imtiyazların yeni doğanların yaşamını riske attığı iddiasını gündeme taşıdı. Soma'daki 301 işçi ölümü ve geçtiğimiz hafta yaşanan 5 işçi ölümü örnekleriyle üretim baskısının sonuçlarını hatırlattı. Ayrıca 13–15 yaş grubundaki çocukların inşaat ve temizlik işlerinde güvencesiz çalıştırıldığını vurguladı.

Özel, bu örnekleri 'Belki bizim evladımız değildi ama olabilirdi' cümlesiyle anlatarak toplumsal risklerin geniş kesimleri etkilediğini ifade etti.

Çıkış ve çağrı:

Kapanışta halkı iktidar yürüyüşüne davet eden Özel, toplantıyı 'Yozgat hazır, Yeni Parti hazır' sözleriyle bitirdi. Konuşma, parti içi yönelim ve ekonomik eleştirilerin bir araya geldiği bir manifesto niteliği taşıdı ve il başkanlığı seçiminin öncesinde tabanın rolüne dikkat çekti.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, PARTİSİNİN İL BAŞKANI SEÇİMİNE KATILMAK ÜZERE YOZGAT'A GELDİ.