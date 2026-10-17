Mardin'de kültürün rotası: Türkiye Kültür Yolu Festivali 9 mekanda 172 etkinlikle başladı

Mardin festivalle sanat ve gastronomiyi buluşturdu

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 23. durağı Mardin oldu. Açılış programı Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde gerçekleştirilen festival, 17-25 Ekim tarihleri arasında9 gün boyunca 9 farklı mekânda toplam 172 etkinlik ile şehrin kültürel zenginliklerini sanatla buluşturmayı hedefliyor.

festivalin kapsamı ve programı:

Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ve çok sayıda davetli katıldı. Yazgı, festivalin 2021'de tek şehirde başladığını ve bugün 7 bölgede 26 şehri kapsayan uzun soluklu bir organizasyona dönüştüğünü vurguladı. ''2021 yılında tek bir şehirde başlayan bu yolculuk bugün 7 bölgede 26 şehri kapsayan ve dünyanın en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline gelen büyük bir marka değerine dönüşmüştür,'' sözleriyle festivalin büyümesine dikkat çekti.

Program konserlerden sergilere, tiyatrolardan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanıyor. Festival kapsamında Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri sergisiyle medeniyet tarihine vurgu yapılacak; Yaşayan Miras Atölyeleri usta ellerden gelecek kuşaklara geleneksel sanatları aktarmayı amaçlayacak. Çocuklar için planlanan Çocuk Köyü ise sanat ve üretim eksenli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

gastronomi ve yerel ekonomi etkisi:

Yazgı, Mardin mutfağının festivalin önemli ayağını oluşturduğunu belirtti: ''Kaburga dolması ve sembusek gibi kendine özgü lezzetleriyle Mardin mutfağı yüzyılların birikimini ve farklı kültürlerin ortak mirasını günümüze kadar yaşatıyor.'' Festival kapsamında 30’dan fazla restoranı bir araya getiren Lezzet Noktası projesiyle şehrin gastronomisi geniş kitlelere tanıtılacak. Programda Gamze Cizreli'nin ev sahipliğinde Michelin yıldızlı şeflerle düzenlenecek etkinliklerde Mardin mutfağının hikâyesi konuşulacak.

Yazgı, festivallerin amacının yalnızca etkinlik düzenlemek olmadığını; şehirlerin kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak, kültür turizmini geliştirmek, yerel ekonomiyi desteklemek ve vatandaşların sanatla bağını güçlendirmek olduğunu ifade etti. Festivalin sağladığı hareketliliğin esnaf, konaklama sektörü ve kültür turizmine olumlu katkı sunduğunu vurguladı.

turizm verileri ve kent beklentileri:

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin’in binlerce yıllık mirası, zengin mutfağı ve hoşgörü kültürüyle bölgenin önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Akkoyun, 2025 yılında Mardin’in konaklamalı ve günübirlik ziyaretçilerle birlikte 3 milyonun üzerinde turist ağırladığını; ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 29 artış göstererek rekor kırdığını paylaştı. 2026 Eylül sonu itibarıyla ise 2025'in aynı dönemine kıyasla iç ve dış ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 15; yabancı ziyaretçi sayısında ise yüzde 41 artış rapor edildi.

Açılışın ardından katılımcılar Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’ndeki Yaşayan Miras: Mardin Sergisi ile karma sergiyi, ardından Mardin Müzesi’ndeki Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisini gezdi. Bakan Yardımcısı Yazgı, Mardin’in inanç ve kültür rotalarıyla turizmde özel bir yere sahip olduğunu, sokaklardaki hareketliliğin ve esnaf memnuniyetinin hedeflere ulaşıldığının göstergesi olduğunu belirtti.

Festival süresince düzenlenecek etkinlikler ve lezzet durakları, Mardin’in kültürel mirasını hem yerel halka hem de ziyaretçilere farklı merkezlerde sunacak şekilde planlandı; şehir 9 gün boyunca sanat ve gastronomi odağında hareketli bir döneme girmiş durumda.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NİN 23. DURAĞI MARDİN OLDU. MARDİN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NİN AÇILIŞ PROGRAMI, SAKIP SABANCI MARDİN KENT MÜZESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.