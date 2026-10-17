Terörsüz Türkiye hedefi iç bütünlüğün ve dış etkinliğin temel önceliği

Toplantının çerçevesi ve bakanın temel vurgusu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da Türkiye Petrolleri Kristal Park'ta düzenlenen ve bölge valilerinin katıldığı "Terörsüz Türkiye" toplantısında konuştu. Çiftçi, ülkenin kritik bir dönemeçten geçtiğini belirterek değişen küresel güç dengeleri ve yakın coğrafyadaki gelişmelerin ülke güvenliği açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, toplantıda "Terörsüz Türkiye, millî birliğimizin tahkimi, toplumsal kardeşliğimizin güçlendirilmesi ve ülkemizin bölgesel ve küresel hareket alanının genişletilmesi bakımından stratejik bir devlet politikasıdır" sözleriyle hedefin stratejik boyutunu özetledi. Bu hedefin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonuyla uyumlu olduğunu belirtti.

Güncel jeopolitik ortam ve iç dayanışma:

Çiftçi, "Dünya yeniden şekilleniyor" tespitine değinerek, devletlerin artan rekabet ve yakın çevredeki yeni siyasi dengelerin Türkiye için iç bütünlüğü sağlamayı zorunlu kıldığını söyledi. Buna göre amaç, sadece terörün ortadan kaldırılması değil; aynı zamanda toplumun dayanışmasının güçlendirilmesi ve devletin güvenlik kapasitesinin en üst düzeye çıkarılmasıdır.

Bakanın konuşmasında, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışının bu hedefin temelini oluşturduğu vurgulandı ve terör meselesinin kalıcı olarak sona erdirilmesinin Türkiye Yüzyılı hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Valilere verilen görevler: sahaya hakim olmak ve toplumsal hassasiyet:

Çiftçi, valilere şehirlerin sosyolojisini, toplumsal hassasiyetlerini ve risk alanlarını iyi bilmeleri gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekti. Ayrıca şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Valilere yönelik uyarılar arasında, zamanında alınan tedbirlerin, önlenen provokasyonların ve vatandaşla kurulan gönül bağının başarının belirleyicileri olduğu yer aldı. Bakan, terör örgütlerinin, suç yapılanmalarının ve provokasyon amaçlı çevrelerin toplumsal gerilim üretmesine fırsat verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kapsamlı güvenlik yaklaşımı ve başarı ölçütleri:

Toplantıda, terörle mücadelenin tek başına operasyonel bir çabayla sınırlı görülmemesi gerektiği tekrarlanırken, Çiftçi "Başarıyı yalnızca operasyon sayılarıyla ölçmeyeceğiz" dedi. Bunun yerine asıl ölçünün suç oranlarının azalması ve vatandaşın kendisini devletin güvencesi altında hissetmesi olacağı belirtildi.

Bakan, terörle mücadele dışında organize suç, uyuşturucu, siber suçlar ve düzensiz göçle mücadelenin deTerörsüz Türkiye hedefine dahil olduğunu vurguladı. Ek olarak okul ve trafik güvenliğinde de güçlü bir irade sergileneceği, gençlerin uyuşturucudan korunması ve çocuk güvenliğinin sağlanmasının öncelikler arasında olduğu belirtildi.

Çiftçi, valilerden sahayı sürekli okumalarını, veriyi doğru analiz etmelerini ve suçu doğuran riskleri önceden görüp tedbir almalarını istedi. Devlet yaklaşımının vatandaşına karşı merhametli, suç ve terör karşısında ise kararlı olması gerektiğini ifade ederek, "Devletimizin şefkati de kudreti de yerli yerinde olacaktır" dedi.

Jeopolitik boyut ve yönetim sorumluluğu:

Bakan, terörle mücadelenin ülkenin dış politika etkinliğine direkt etkisi olduğuna dikkat çekti: "İç cephemiz ne kadar güçlü olursa dışarıdaki sözümüz o kadar etkili olacaktır." İç güvenlik ve toplumsal birlik sağlandıkça Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisinin artacağı vurgulandı.

Konuşmasının sonunda Çiftçi, yöneticiliğin makam ve yetkiden önce ağır bir sorumluluk taşıdığını belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefinin devlet ciddiyeti ve tarihî sorumluluk bilinciyle hayata geçirileceğini söyledi.

Toplantı, Bakan Çiftçi'nin hayırlara vesile olması dileğiyle sona erdi; toplantı mesajları, yerel yönetimlerin saha odaklı tedbirleri ve kapsamlı güvenlik anlayışının eş zamanlı yürütülmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

TOPLANTIDA KONUŞAN İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, TÜRKİYE’NİN TARİHİNİN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİNDEN GEÇTİĞİNİ BELİRTEREK, DÜNYADA DEĞİŞEN GÜÇ DENGELERİNE VE YAKIN COĞRAFYADAKİ GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ.