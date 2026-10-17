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Terzioğlu: terörsüz Türkiye yolunda birlik ve kararlılık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, Elazığ'da terörsüz Türkiye hedefine MHP ile sağlanan mesafe ve sürecin titizlikle izlendiğini söyledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:33

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Terzioğlu: terörsüz Türkiye yolunda birlik ve kararlılık

Elazığ ziyaretinde parti teşkilatıyla buluşma:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, bir dizi temas ve inceleme için geldiği Elazığ'da AK Parti Elazığ İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Terzioğlu’na AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu eşlik etti.

Ziyarette teşkilat mensupları ve basınla bir araya gelen Terzioğlu, ziyaretin gündeminde yer alan sosyal politikalar ile yürütülen güvenlik ve barış süreçlerine dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Terörsüz Türkiye hedefi ve birlik mesajı:

Terzioğlu, konuşmasında terörsüz Türkiye hedefinin birlik ve beraberliğin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Coğrafyanın geçmişte ağır acılar yaşadığını hatırlatan Terzioğlu, bu sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Terzioğlu, görüşünü şu ifadelerle aktardı: «Bu birlik ve beraberlik sürecinin başka bir ayağı var, malumunuz Terörsüz Türkiye ayağı. Bu coğrafya bundan çok çekti. Ben size ne anlatayım, siz bana anlatın. En ağır, en travmatik savaşlar, galibiyetler ve mağlubiyetler bir masanın etrafında neticelenir. Bu bir zorunluluktur, bu bir sorumluluktur.»

Konuşmasında etnik kimlikler üzerinden düşmanlık kurulamayacağını savunan Terzioğlu, Kürt vatandaşların düşman olmadığını ve insanın erdeminin tercihleri ve davranışlarında ortaya çıktığını ifade etti. Kadın-erkek ayrımına dair sözlerinde de insan-ı kamil olmanın cinsiyet ya da milliyete bağlı olmadığını belirtti.

Süreç takibi, silahsızlanma ve ittifakın rolü:

Terzioğlu, sürecin hassasiyetle yönetildiğinin altını çizerek, ilgili kurulların kontrol ve takibinin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Silahsızlanma ve sürecin izlenmesinde kontrolün itimada engel olmadığını, aksine sürecin güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Terzioğlu, ayrıca şehit ailelerinin sürece verdikleri desteğin önemine dikkat çekti: «Çok bedeller ödedik, artık caddelerimize şehit isimleri vermekten öte bu sürece bir son vermeliyiz. En büyük dirayeti ve desteği şehit ailelerimizden görüyoruz.»

Bu çerçevede Terzioğlu, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yürütülen çalışmalarda kaydedilen ilerlemeye işaret etti ve «Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık» sözleriyle ittifakın önemini vurguladı.

Toplantıda Terzioğlu, halkın tahriklere kapılmaması gerektiğini, bazı kişilerin yanlış politikalarla provoke edildiği durumlar olduğunu ancak genel olarak sürecin kararlılıkla yönetildiğini ifade etti. Elazığ ziyaretinde yapılan görüşmelerin, hem yerel teşkilatın hem de vatandaşların sürece katkısını değerlendirmek amaçlı olduğu belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN BİRLİK VE BERABERLİĞİN EN ÖNEMLİ AYAĞI OLDUĞUNU BELİRTEN PROF. DR....

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN BİRLİK VE BERABERLİĞİN EN ÖNEMLİ AYAĞI OLDUĞUNU BELİRTEN PROF. DR. HÜLYA TERZİOĞLU, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE BERABER YÜRÜDÜĞÜMÜZ BU YOLDA ÇOK CİDDİ BİR MESAFE ALDIK" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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