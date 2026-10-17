Terör vesayetinden arınma hedefiyle terörsüz Türkiye'ye geçiş

Program ve katılımcılar:

Türkiye Sohbetleri kapsamında düzenlenen Terörsüz Türkiye Geçiş Süreci Programlarının 20’ncisi Tunceli’de gerçekleştirildi. GAMER Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa; Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, AK Parti Tunceli İl Başkanı Recai Hazar ile sivil toplum kuruluşları ve şehrin ileri gelenleri katıldı.

Oğan'ın terörsüz Türkiye vurgusu:

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinin esasen bölgeden, siyasetten ve meclisten terör vesayetinin arındırılması anlamına geldiğini belirtti. Oğan, bu sürecin toplumda hak talebi veya başka sebeplerle silahlanmaya ve terör eylemlerine gerek kalmayacağı bir zemini hedeflediğini ifade etti.

Konuşmasında belirsiz oluşumlara çocukların kaptırılmasının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Oğan, sürecin ilk kez yaşanmadığını ancak bugün devletin kurumlarıyla birlikte bu işi sonuçlandıracak bir konumda olduğunu söyledi. Oğan, 26 Ağustos'ta Malazgirt'te Cumhurbaşkanı tarafından yapılan "iç cepheyi güçlendirme" vurgusuyla başlayan sürecin, aslında ön hazırlıkları 4-5 yıl süren bir yapılandan çıktığını aktardı.

Oğan ayrıca bu sürecin bir devlet projesi olduğunu vurgulayarak, yasama, yürütme ve yargı erkleriyle; Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, güvenlik güçleri, Diyanet işleri ve İstihbarat Başkanlığı dahil tüm kurumların arkasında durduğu bir çalışma olarak sürdüğünü kaydetti.

Vali Aygöl ve Köroğlu'nun değerlendirmeleri:

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de vatandaşların refahını artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Aygöl, eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında şehrin potansiyelini geliştirmeye devam ettiklerini, bu çalışmaların merkezinde ise insanın huzuru, refahı ve geleceğe dair beklentileri bulunduğunu söyledi.

Vali Aygöl gençlerin eğitim ve istihdam imkanlarının artırılmasına, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rollerinin güçlendirilmesine, üreticilerin desteklenmesine ve kültürel mirasın korunmasına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ise Türkiye Yüzyılı kavramını devletin milli vizyon programı olarak tanımladı. Köroğlu, bunun bir siyasi partinin gündemi olmadığını; Cumhuriyetin yüzüncü yılı perspektifiyle, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin hak ettiği konuma gelmesi için tüm kurumlarla birlikte yürütülen bir çaba olduğunu aktardı. Uluslararası arenada yaşanan değişimler ve kurumsal dönüşümlere dikkat çeken Köroğlu, Türkiye Yüzyılı'nın bu dönemde devlet ve milletin hak ettiği yerde olma hedefinin adıdır dedi.

Programda dile getirilen görüşler, terörsüz bir ülkede kamu düzeninin güçlendirilmesi, toplumsal aidiyetlerin pekiştirilmesi ve yerel kalkınmanın desteklenmesi ekseninde şekillendi; katılımcılar sürecin devletin bütün kurumları tarafından sahiplenildiğini vurgulayarak sürecin sonlandırılmasına yönelik kararlılığı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: "Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci bölgeden, siyasetten, meclisten terör vesayetinin arındırılması demektir"