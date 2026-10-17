Astsubaylar taleplerini yürüyüşle haykırdı: tazminat ve eğitimde eşitlik istiyoruz

Samsun'da yürüyüş ve basın açıklaması:

Samsun'da düzenlenen 17 Ekim Astsubaylar Günü etkinliğinde emekli astsubaylar, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Caddesi güzergâhını takip ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından TEMAD Samsun Şube Başkanı Tanju Arat basın açıklaması yaptı ve katılımcıların taleplerini kamuoyuna duyurdu.

Arat, emekli astsubayların yıllardır sürdürdükleri hizmet karşılığında hak ettikleri mali güvencelerin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Söz konusu taleplerin lütuf değil, adalet gereği olduğunu belirterek emeklilikte insanca yaşam koşullarının temin edilmesini istedi.

Taleplerin odağında tazminat ve ödeme uygulamaları var:

Basın açıklamasında ön plana çıkan talep başlıklarının ilkinde tazminat uygulamalarının gözden geçirilmesi yer aldı. Arat, makam tazminatı alamayan emekli astsubaylara ilişkin hükümlerin uygulanmasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti ve bunun yerine ödenen düzenlemenin detaylarını paylaştı. Buna göre, emekli astsubaylara makam tazminatı yerine, 5434 sayılı Kanun'un ek 81'inci maddesi kapsamında ödeme yapılmaktadır.

Arat, bu kapsamda 2006 yılından bu yana ödenmeye başlanan tutarın halen 100 TL olduğunu vurguladı ve ayırıcı unsur olarak geçmiş 20 yılda enflasyon artışının eklenmediğini belirtti. Ayrıca 2022 yılında yapılan ek gösterge düzenlemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında ücret skalası açısından bozulma yarattığını, astsubayların mali haklar açısından mağdur edildiğini ifade etti.

Eğitimde yükseltme talebi ve gerekçeleri:

Basın metninde ayrıca astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesine ilişkin talep de ayrıntılı biçimde yer aldı. Arat, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında uygulanan 2 yıllık yüksekokul (ön lisans) seviyesinin, güncel teknoloji ve donanım gereksinimlerine uygun personel yetiştirmek amacıyla 4 yıllık fakülte/lisans seviyesine çıkarılmasının uygun olduğunu söyledi.

Açıklamada, daha donanımlı bir astsubay kadrosunun modern silah, araç ve gereçlerin kullanımında etkin olacağı; astsubayların hem komuta hem eğitim rolleri gereği güncel teknolojik gelişmelere adapte olmaları gerektiği öne sürüldü.

Katılımcılar, taleplerinin yasal zeminde karşılanması için ilgili mercilerden adım beklediklerini belirtti. Emekli astsubayların haklarına ilişkin düzenlemelerin yeniden ele alınması çağrısı, etkinlik boyunca sık sık vurgulanan ortak mesaj oldu.

SAMSUN'DA 17 EKİM ASTSUBAYLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYEN EMEKLİ ASTSUBAYLAR, TAZMİNAT VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ.