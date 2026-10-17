Bağdat'ta yargı teması: Fidan ile Zeydan bir araya geldi

Fidan ile Zeydan Bağdat'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

görüşmenin çerçevesi:

Buluşma, Fidan'ın İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi marjında gerçekleştirdiği ikili temasların parçası olarak kaydedildi. Ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdürüldüğü bir platform üzerinde gerçekleşti.

toplantı marjındaki temaslar:

Bakan Fidan, Bağdat'taki programı çerçevesinde çeşitli yetkililerle temaslarda bulunuyor; bu çerçevede gerçekleştirilen görüşmelerden biri de Faik Zeydan ile yapılan zirvedir. Görüşmenin taraflara ilişkin ek ayrıntıları resmî kaynaklarca duyurulacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA IRAK YÜKSEK YARGI KONSEYİ BAŞKANI FAİK ZEYDAN İLE BİR ARAYA GELDİ.