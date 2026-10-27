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Gençler şiire ses verdi, ödüller sahiplerini buldu

Ümraniye'de 6. Liseler Arası Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması'nda gençler klasik şiirleri seslendirdi; İnci Balcı birinci oldu, ödüller verildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençler şiire ses verdi, ödüller sahiplerini buldu

Gençler şiire ses verdi, ödüller sahiplerini buldu

Ümraniye'de bu yıl 6’ncısı düzenlenen Liseler Arası Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması'nın ödül töreni coşkulu anlara sahne oldu. Belediye başkanı İsmet Yıldırım ile protokol üyelerinin katıldığı programda gençler, Mehmet Âkif Ersoy, Cahit Sıtkı Tarancı ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimlerin eserlerini sahnede yaşattı.

etkinlikte neler yaşandı:

Program, şair ve yazar Özcan Ünlü'nün katılımıyla renklendi. Gençlerin sahnedeki performansları ve şiire gösterdikleri ilgi etkinliğin öne çıkan unsurları oldu. Başkan Yıldırım, şiddetin alternatif olarak sunulmaya çalışıldığı bir dönemde gençleri şiirle buluşturmanın önemine dikkat çekerek, "her duygunun en güzel telaffuz biçimi şiirdir" vurgusunu yaptı. Yıldırım ayrıca gençlerin sergilediği medeni cesaretin ve ezberledikleri mısraların kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

ödüller ve kazananlar:

Yoğun çekişmeye sahne olan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Birinci olan İnci Balcı (Nabila Alıcı Lisesi), ikinci gelen Alperen Özcan (Asiye Ağaoğlu Lisesi) ve üçüncülüğü paylaşan Müberra Gösterit (Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi) alkışlarla ödüllerini aldı. Ödül töreninde ayrıca yarışmaya katkı sunan öğretmenler ve ailelere teşekkür edildi.

Program, dereceye girenlerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafları ve genç katılımcıların neşeli görüntüleriyle sona erdi. Etkinlik, Ümraniye'de edebiyatın birleştirici gücünü ve gençlerin sanatla kurduğu bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Ümraniye’de şiire ses veren gençler ödüllerine kavuştu

Ümraniye’de şiire ses veren gençler ödüllerine kavuştu

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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