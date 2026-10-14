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Yenidoğan çetesi davasında iki doktor adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, yenidoğan çetesi davasında tutuklu sanıklardan Zeki Ötünç ve Rıza Keykubad'ın adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yenidoğan çetesi davasında iki doktor adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Duruşmada karar:

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Zeki Ötünç ile Rıza Keykubad'ın adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere tahliyelerine karar verildi. Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 26 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Soruşturma ve iddianame:

Soruşturma kapsamında, bebeklerin anlaşmalı hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlandığı ve ihmali davranışların ölümlere yol açtığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada hazırlanan ikinci dalga iddianamesi ana dava dosyasıyla birleştirildi ve sanık sayısı 61'e yükseldi. İddianamede çete lideri olduğu ileri sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirtilen şüpheliler yer aldı.

Sanık ifadeleri ve duruşma katılımcıları:

Tutuklu sanık Fırat Sarı duruşmada savunma yaparak soruşturmanın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını, bebek ölümlerine ilişkin iddiaların doğru olmadığını ve burada bir örgüt olmadığını öne sürdü. Sarı, 'Bebek ölümleri yaşanmadı. Hekimler, bebekleri öldürmek gibi bir amaç taşımadı' dedi; ayrıca 'Çorlu Reyap Hastanesi dışında bebeklerin öldüğü diğer hastanelerin hepsinde yenidoğan uzmanı var. Uzmanlar tanık olarak dinlenmedi' ifadelerini kullandı. Duruşmaya Sarı ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı; bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşma yeri değişikliği:

Mahkeme başkanı, duruşmaların diğer celselerinin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Silivri Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülmeye devam edeceğini aktardı.

Yenidoğan çetesi davasında 2 sanık tahliye edildi

Yenidoğan çetesi davasında 2 sanık tahliye edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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