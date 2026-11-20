Kütahya Şehir Hastanesi'nde yenilik: anne sesi kütüphanesi

Kütahya Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, bebeklerin gelişimini desteklemek ve anne-bebek bağını güçlendirmek amacıyla "Anne Sesi Kütüphanesi" uygulaması hayata geçirildi. Proje kapsamında anneler, yenidoğanlarına masal kitapları okuyarak sesleriyle onlara eşlik ediyor.

Uygulamanın amacı ve ekip:

Projeyi başlatan Yenidoğan Yoğun Bakım uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Burak Deliloğlu ve Uzm. Dr. Musa Turgut, uygulamanın hem tıbbi sürece hem de duygusal bağa katkı sağlamasını hedefliyor. Uygulama, yenidoğan hemşirelerinin desteğiyle düzenli olarak uygulanıyor ve annelerin yoğun bakım ortamında bile bebekleriyle kuracağı iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Beklenen gelişimsel yararlar:

Anne sesinin yenidoğanlar üzerindeki olumlu etkileri temel alınarak tasarlanan bu uygulamanın, bebeklerin kalp atış hızı ve solunum düzeninde dengelenme sağlaması, yoğun bakım kaynaklı stresin azalması gibi tıbbi faydalar sunması bekleniyor. Ayrıca erken dönemde ritmik ve yumuşak bir ses tonu eşliğinde masal dinlemenin beyin gelişimini desteklediği ve ileride işitme ile dil becerilerine zemin hazırladığı vurgulanıyor.

Anne karnından itibaren annesinin sesine aşina olan bebeklerin, uygulama sayesinde yoğun bakım ortamında kendilerini daha güvende hissetmeleri ve annelerle duygusal bağlarının güçlenmesi hedefleniyor. Kütahya Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen "Anne Sesi Kütüphanesi" projesi, yenidoğan yoğun bakım sürecinin yalnızca tıbbi tedaviyle sınırlı kalmayıp bebeklerin duygusal ve gelişimsel ihtiyaçlarını da gözettiğini gösteriyor.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE "ANNE SESİ KÜTÜPHANESİ" UYGULAMASI BAŞLATILDI