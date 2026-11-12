Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

Körfez'de marketlerde sıkı denetim

Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, raf-kasa fiyat uyumu, son kullanma tarihleri ve hijyen kontrolleri için ilçe genelinde marketlerde numune ve belge incelemesi yapıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Körfez'de marketlerde sıkı denetim

Körfez Belediyesi zabıta denetimleri

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde düzenli ve titiz denetimler yürütüyor. Denetimler, tüketici mağduriyetinin önüne geçmeyi hedefleyen kapsamlı bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

denetim kapsamı:

Ekipler market reyonlarını tek tek kontrol ederek raf etiketi ile kasa fiyatları arasındaki uyumluluk başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin durumunu inceliyor. Bu inceleme sırasında ürünlerin alış-satış faturaları, ambalaj bilgileri ve son kullanma tarihleri detaylı biçimde karşılaştırılıyor.

uygulanan işlemler:

Denetimler kapsamında marketlerden numuneler alınıp laboratuvar veya ilgili birimlere yönlendirilebiliyor. Kasa ve reyon arasındaki fiyat farklarının tespit edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, son kullanma tarihi geçmiş olduğu belirlenen ürünlere halk sağlığını korumak amacıyla el konularak imha işlemi uygulanıyor. Ayrıca genel hijyen şartları üzerinde durularak gerekli uyarılar ve yaptırımlar uygulanıyor.

Körfez Belediyesi yetkilileri, düzenli denetimlerle tüketicinin korunmasını ve piyasa güveninin sağlanmasını hedeflediklerini belirtiyor. Vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulanıyor.

KÖRFEZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ...

KÖRFEZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ YAPMALARINI SAĞLAMAK GAYESİYLE İLÇE GENELİNDEKİ MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutund...
images

Seyhan Belediyesi'nden eğitim merkezlerine sirk coşkusu
images

Gökçek ailesi yakınlarını uğurladı
images

Pehlivan: Gazze'ye yardım erişimini genişletmek için kapıları zorluyoruz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göbün koyunda rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik deniz yoluyla müdahale etti

Kırmızı bültenle aranan yeni nesil örgüt lideri Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor