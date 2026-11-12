Körfez'de marketlerde sıkı denetim

Körfez Belediyesi zabıta denetimleri

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde düzenli ve titiz denetimler yürütüyor. Denetimler, tüketici mağduriyetinin önüne geçmeyi hedefleyen kapsamlı bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

denetim kapsamı:

Ekipler market reyonlarını tek tek kontrol ederek raf etiketi ile kasa fiyatları arasındaki uyumluluk başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin durumunu inceliyor. Bu inceleme sırasında ürünlerin alış-satış faturaları, ambalaj bilgileri ve son kullanma tarihleri detaylı biçimde karşılaştırılıyor.

uygulanan işlemler:

Denetimler kapsamında marketlerden numuneler alınıp laboratuvar veya ilgili birimlere yönlendirilebiliyor. Kasa ve reyon arasındaki fiyat farklarının tespit edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, son kullanma tarihi geçmiş olduğu belirlenen ürünlere halk sağlığını korumak amacıyla el konularak imha işlemi uygulanıyor. Ayrıca genel hijyen şartları üzerinde durularak gerekli uyarılar ve yaptırımlar uygulanıyor.

Körfez Belediyesi yetkilileri, düzenli denetimlerle tüketicinin korunmasını ve piyasa güveninin sağlanmasını hedeflediklerini belirtiyor. Vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulanıyor.

KÖRFEZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ YAPMALARINI SAĞLAMAK GAYESİYLE İLÇE GENELİNDEKİ MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYOR.