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Yeniköy’de jandarmanın suçüstü müdahalesiyle 6 kişilik kaçak kazı grubu yakalandı

Darende'nin Yeniköy Mahallesi'nde jandarma, izinsiz kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi 1 Ekim gecesi suçüstü yakaladı; 15 dinamit ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeniköy’de jandarmanın suçüstü müdahalesiyle 6 kişilik kaçak kazı grubu yakalandı

Olayın gelişimi

Malatya'nın Darende ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde, kültür varlığı bulmak amacıyla izinsiz kazı yapılacağı yönünde alınan ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. 1 Ekim günü saat 23.45 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda ekipler, yetkili makamlardan izin almadan kazı yapan A.D., Y.K., M.A., A.K., S.K. ve D.Ş. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

yakalanma anı:

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle bölgede bulunan şüpheliler kazı yaparken durduruldu. Olay sırasında gözaltına alınan şüphelilerin, kazıda kullandıkları malzemeleri kolluk kuvvetlerine kendi rızalarıyla teslim ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan tespit ve incelemeler sonucunda ele geçirilen malzemeler kayıt altına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Olayda bulunan ve suçta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler arasında 15 adet dinamit, 1 adet Bosch marka hilti, 1 adet Dragon marka hilti, 1 adet hilti delici ucu, 1 adet hilti kırıcı ucu, 4 adet kürek, 3 adet çekiç, 20 metre seyyar elektrik kablosu, 1 adet seyyar lamba, 1 adet 4,5 kW jeneratör, 6 adet akıllı cep telefonu, 1 adet yan kesici pense, 4 adet iş eldiveni, 1 adet manila ve 1 adet kazma yer aldı.

adli süreç:

Olayla ilgili olarak başlatılan adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın jandarma tarafından devam ettiği bildirildi. Yetkililer ele geçirilen malzemeler ve suçun niteliği doğrultusunda gerekli yasal sürecin işletildiğini açıkladı.

MALATYA’DA KAÇAK KAZI YAPAN 6 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

MALATYA’DA KAÇAK KAZI YAPAN 6 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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